Cánh đồng hoa hướng dương ở TP HCM thu hút người dân dịp đầu năm mới

Những ngày gần đây, khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM) trở nên nhộn nhịp hơn khi cánh đồng hoa hướng dương đồng loạt nở rộ, tạo nên điểm nhấn cảnh quan nổi bật ven sông.

Hoa hướng dương nở rộ dọc bờ sông Sài Gòn.

Hàng chục ngàn cây hoa hướng dương được trồng thành từng dải liên tiếp, trải dài dọc các lối đi ven bờ sông, tạo nên không gian vàng rực giữa lòng đô thị. Theo ghi nhận, các dải hoa đều được chăm sóc, tưới nước liên tục để giữ độ tươi, giúp hoa duy trì vẻ rực rỡ trong suốt thời gian dài.

Sáng 1-1, ngày nghỉ Tết Dương lịch đầu tiên, từ 9 giờ, nhiều người dân đã đến công viên để dạo chơi, thư giãn và ghi lại những khoảnh khắc đầu năm mới bên cánh đồng hoa. Không gian mở, không thu vé tham quan giúp khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn cho các gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách.

Nhiều gia đình tham quan, chụp ảnh tại cánh đồng hoa hướng dương ngày đầu năm.

Hoa hướng dương là loài hoa biểu trưng của TP Thủ Đức cũ, thường xuyên được trồng dọc công viên ven sông Sài Gòn nhằm tạo cảnh quan xanh, thân thiện với người dân. Thời gian hoa nở dự kiến kéo dài trong vài tuần, tùy điều kiện thời tiết.

Dự kiến càng về chiều, khi thời tiết dịu mát, lượng người đổ về cánh đồng hoa hướng dương sẽ càng tăng, góp phần tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng trong những ngày đầu năm mới.