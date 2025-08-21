VIDEO
Cậu bé nổi tiếng toàn "cõi mạng" sau điệu nhảy ngẫu hứng

Thanh Long -

21/08/2025 16:47

(NLĐO) - Cậu bé Rayyan Arkan Dikha, nổi tiếng với điệu nhảy Aura Farming "cực ngầu" trên thuyền đua, vừa được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch của Indonesia.

