VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Chi hàng chục ngàn đô thuê biển quảng cáo dọc quốc lộ chỉ để… tìm chồng!

Thanh Long -

29/09/2025 14:06

(NLĐO) - Một người phụ nữ ở California – Mỹ đã bỏ ra 30.000 USD để chạy quảng cáo dọc theo Quốc lộ, trên xe taxi chỉ để tìm chồng.

Video liên quan

Người đàn ông chi tiền "khủng" để tìm vợ

Video 05/01/2022

Vợ hôn mê, chồng hát múa mỗi ngày và kỳ tích đã xảy ra

Video 26/05/2025

Nghe lời cha, người đàn ông cưới 20 vợ và có gần 250 con, cháu

Video 05/03/2025

Cá sấu già nhất thế giới, có 6 “vợ” và 10.000 đứa con

Video 07/09/2024

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo