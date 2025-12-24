Saigon Co.op cùng 21 đơn vị thành viên được vinh danh Doanh nghiệp Xanh TP HCM 2025, ghi dấu hành trình xanh hóa bền bỉ của hệ thống bán lẻ thuần Việt. Danh hiệu khẳng định chiến lược phát triển xanh mang tính hệ thống, lan tỏa tiêu dùng thân thiện môi trường.





Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi chu kỳ công nhận được kéo dài lên 3 năm, phản ánh rõ định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của Thành phố trong giai đoạn mới: nơi các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Saigon Co.op và tập thể đơn vị trong hệ thống được tôn vinh tại Lễ trao giải Doanh nghiệp Xanh 2025

Việc Saigon Co.op cùng 21 đơn vị trong hệ thống, bao gồm các Co.opmart Cần Giờ, Chu Văn An, Củ Chi, Hiệp Thành, Hòa Bình, Hùng Vương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Kiệm, Phú Lâm, Phú Thọ, Foodcosa Quang Trung Tam Bình, Tân Thành, Thắng Lợi, Bình Tân 2, Xa Lộ Hà Nội, Tuy Lý Vương, Vũng Tàu và chuỗi Co.opXtra đồng loạt đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xanh cho thấy tính nhất quán, chiều sâu và tính hệ thống của chiến lược phát triển bền vững mà Saigon Co.op đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Thắng vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp Xanh 2025

Ở đó, "xanh" không còn là một sáng kiến đơn lẻ, mà trở thành một cấu phần trong chiến lược vận hành và phân phối của toàn hệ thống.

Nói về chiến lược xanh hóa, nhiều chuyên gia cho biết rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp theo đuổi sản xuất xanh không nằm ở quyết tâm hay công nghệ, mà ở bài toán thị phần và khả năng tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại. Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội, song vẫn gặp khó khi đưa sản phẩm ra thị trường do áp lực cạnh tranh và hạn chế về nhận diện thương hiệu. Vì vậy, để chuỗi giá trị xanh vận hành hiệu quả và bền vững, vai trò dẫn dắt của nhà bán lẻ là yếu tố then chốt.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, nhìn nhận cho biết trong nhiều năm qua, rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp theo đuổi sản xuất xanh không nằm ở quyết tâm hay công nghệ, mà ở bài toán thị phần và khả năng tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại. Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp đã đầu tư bài bản cho tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và quản trị trách nhiệm, song vẫn gặp khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị trường do chi phí cao, mức độ cạnh tranh lớn và hạn chế về nhận diện thương hiệu.

Theo ông Thắng, việc gắn Chứng nhận Doanh nghiệp Xanh với các chính sách hỗ trợ cụ thể từ nhà phân phối chính là "mảnh ghép còn thiếu" để chuỗi giá trị xanh vận hành trọn vẹn và bền vững. Từ nhận thức đó, Saigon Co.op xác định phải bắt đầu từ chính nội lực của mình.

Hệ thống đã từng bước xây dựng các tiêu chí xanh nội bộ, tối ưu hóa hoạt động logistics nhằm giảm phát thải, nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng hàng hóa, đồng thời đồng hành, hỗ trợ các đối tác cung ứng áp dụng thực hành sản xuất sạch hơn. "Để thị trường tiêu dùng chuyển dịch theo hướng bền vững, cần có những tác nhân dẫn dắt đủ mạnh. Trong đó, nhà bán lẻ phải là lực lượng đi đầu," ông Thắng nhấn mạnh.





Trên thực tế, Saigon Co.op đã triển khai xanh hóa một cách đồng bộ trên toàn chuỗi hoạt động. Từ năm 2019, hệ thống ưu tiên ứng dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời; chuẩn hóa quản lý năng lượng thông qua thay thế đèn LED, nâng cấp thiết bị hiệu suất cao, ứng dụng cảm biến và tăng cường bảo trì định kỳ nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Qua các giải pháp bán lẻ xanh, Saigon Co.op giữ vai trò định hướng hành vi tiêu dùng bền vững cho người dân đô thị.

Song song đó là việc phân loại, thu gom và tái chế rác thải tại nguồn, từng bước hướng đến mô hình vận hành thân thiện môi trường trong hệ thống bán lẻ hiện đại.

Ở khâu phân phối, Saigon Co.op là đơn vị tiên phong ngưng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ năm 2012, chuyển sang 100% túi tự hủy sinh học đạt chứng nhận môi trường. Từ năm 2019, hệ thống tiếp tục ngưng kinh doanh ống hút nhựa, loại bỏ dần các sản phẩm nhựa dùng một lần như chén, dĩa nhựa, thay thế bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên.

“Khi sản phẩm xanh được mở lối ra thị trường, đó không còn là chi phí mà là lợi thế cạnh tranh”

Đáng chú ý, Saigon Co.op còn phối hợp với đối tác lắp đặt máy thu gom chai nhựa tại các siêu thị và văn phòng, qua đó thúc đẩy tái chế và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.





Một trong những dấu ấn nổi bật là việc Saigon Co.op tiên phong tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm" do TP.HCM phát động từ tháng 3- 2024. Đến nay, hệ thống đã phối hợp với khoảng 80 nhà cung cấp, đưa 1.200 sản phẩm đạt chuẩn, chủ yếu là nhóm hàng tươi sống, vào hơn 800 điểm bán, đồng thời triển khai trên Co.op Online và các chuyến bán hàng lưu động.

Saigon Co.op đưa tiêu chí xanh vào lựa chọn của người tiêu dùng qua các sản phẩm mang dấu “Tick xanh trách nhiệm”

Với vai trò tích cực này, ngày 19-12-2025, Saigon Co.op đã vinh dự nhận thư khen của UBND TP HCM tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP HCM và các tỉnh, thành.

Thông qua việc nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và đồng hành cùng đối tác cải tiến quy trình, Saigon Co.op từng bước định hình hành vi tiêu dùng bền vững, đưa yếu tố "xanh" trở thành giá trị gia tăng gắn liền với chất lượng và uy tín thương hiệu. Đồng thời, doanh nghiệp hỗ trợ nhà cung cấp tiệm cận các tiêu chuẩn ESG, giúp "xanh hóa" trở thành lợi thế cạnh tranh thực chất, thay vì chỉ dừng ở cam kết.

Cam kết dài hạn vì tăng trưởng xanh của Thành phố Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025 là minh chứng cho năng lực quản trị bền vững và cam kết dài hạn của Saigon Co.op đối với môi trường và xã hội. Trong thời gian tới, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò hệ thống bán lẻ hợp tác xã lớn nhất cả nước, đồng hành cùng TP HCM và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái thương mại xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Thành phố.



