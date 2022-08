(NLĐO)- Đội Công binh Việt Nam nhanh chóng triển khai lực lượng sửa chữa, nâng cấp tuyến đường huyết mạch đặc biệt quan trọng của Abyei, đồng thời thành lập ngay hai đội Cứu hộ đường bộ.



Thông tin từ Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Abyei (UNISFA) cho biết những ngày qua, Đội Công binh Việt Nam (phụ trách công binh toàn Phái bộ) đã bảo đảm giữ vững huyết mạch giao thông trong suốt mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông trên toàn tuyến đường huyết mạch đặc biệt quan trọng của Abyei.

CLIP : Cận cảnh công binh Việt Nam làm đường, cứu hộ ở châu Phi

Abyei là vùng đất bằng phẳng không có đồi núi nhấp nhô như ở Việt nam chúng ta; địa chất đồng nhất một loại màu đen tương đối màu mỡ, nhưng hễ có mưa là các tuyến đường bộ trở nên trơn trượt, lầy lội rất khó di chuyển, nếu mưa to tất cả đều ngập trong nước, các tuyến đường bộ gần như tê liệt không thể di chuyển.

Để kịp thời ứng phó với các tình huống giao thông trong mùa mưa, bảo đảm cơ động tuần tra bảo vệ an ninh an toàn cho khu vực, vận chuyển vật chất của Phái bộ và thông thương hàng hóa cho nhân dân địa phương. Ngay sau khi toàn bộ lực lượng, trang bị, ôtô, xe máy triển khai tới địa bàn, Trưởng Phái bộ kiêm tư lệnh quân sự đã chỉ đạo Đội Công binh Việt Nam nhanh chóng triển khai lực lượng sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Phân khu Bắc dài hơn 50 km, đây là tuyến đường huyết mạch đặc biệt quan trọng của Abyei bảo đảm thông thương từ Bắc xuống Nam qua Chợ đầu mối Amiet.

Ngoài ra Đội Công binh Việt Nam cũng phải thành lập ngay hai đội Cứu hộ đường bộ tuyến 2 (là tuyến Cứu hộ đường bộ cao nhất của Phái bộ) để đối phó với các tình huống sa lầy, hỗ trợ các phương tiện của các phương tiện giao thông bị hỏng hóc dọc đường của Liên Hiệp Quốc (UN) và nhân dân bản địa.

Đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của một đơn vị Công binh, tuy nhiên trong những năm qua Đội Công binh tiền nhiệm thực hiện không hiệu quả dẫn đến tình trạng nhiều tuyến đường ngày càng xuống cấp trầm trọng, một số tuyến đường đã trở thành những con đường chết, không thể hoạt động được trong mùa mưa. Mỗi khi mùa mưa tới các tuyến đường lầy lội, trơn trượt các phương tiện giao thông thường xuyên bị xa lầy, mắc kẹt nhiều ngày và nó luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhân viên LHQ và người dân bản địa, nhất là lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn cho khu vực Abyei.

Cận cảnh công binh Việt Nam làm đường

Đội Công binh số 1 Việt Nam triển khai tới Phái bộ UNISFA cũng là lúc thời tiết bước vào mùa mưa, những trận mưa đầu mùa tuy chưa gây thiệt hại nhiều nhưng đã làm cho một số đoạn trên tuyến đường lầy lội gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Ngay sau khi trinh sát, đánh giá nắm chắc tình trạng giao thông, địa hình, địa chất và tình hình an ninh, trật tự an toàn trên tuyến đường; Ban chỉ huy Đội Công binh đã triển khai cho Phân đội Công binh Cầu đường khẩn trương xây dựng kế hoạch, cơ động lực lượng, phương tiện, tổ chức củng cố, sửa chữa, nâng cấp ngay những đoạn đường đã xuống cấp, lầy lội, làm rãnh thoát nước, bảo đảm giữ vững huyết mạch giao thông trong suốt mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông trên toàn tuyến đường.



Với đội ngũ cán bộ, nhân viên dày dạn kinh nghiệm được tuyển chọn từ các đơn vị của Binh chủng Công binh, với phương pháp thi công khoa học và tinh thần trách nhiệm cao nhất, Phân đội Công binh Cầu đường đã nỗ lực cố gắng triệt để tận dụng vận liệu tại chỗ, tranh thủ thời tiết nắng ráo, kể cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để tổ chức thi công, giữ vững huyết mạch giao thông trên toàn tuyến đường.

Sau 20 ngày triển khai tổ chức thi công, Đội Công binh Việt Nam đã đào đắp, bù lấp, san, gạt, lu nèn với tổng chiều dài gần 10 km, khối lượng đất đá bù lấp, nâng cốt nền đường hơn 1.000 m3; lắp đặt 7 cống qua đường (mỗi cống dài 10 m) khơi thông trên 12 km mương thoát nước. Đến nay, cơ bản những đoạn đường xuống cấp lầy lội, sạt lở đã được sửa chữa, khắc phục bảo đảm giao thông thông suốt.





Cận cảnh công binh Việt Nam làm đường, cứu hộ

Tuy nhiên, thời tiết ở Abyei đang trong mùa mưa, mưa rất nhiều, gần như ngày nào cũng có mưa, nhiều trận mưa rất to, cộng với địa hình bằng phẳng, nước không thể thoát được, nhiều đoàn đường bị ngập trong nước, khi có nhiều phương tiện đi qua sẽ trở nên lầy lội.

Để giữ vững huyết mạch giao thông Đội Công binh đã tổ chức 3 tổ cơ động thường xuyên túc trực trên tuyến đường sẵn sàng sửa chữa, khắc phục những đoàn đường lầy lội sau mỗi trận mưa, nhất là những đoạn đường yếu. Trong quá trình làm đường, Phân đội Công binh Cầu đường còn tranh thủ làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân khơi thông cống rãnh chống ngập, làm đường vào các khu dân cư, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc tốt đẹp với chính quyền và nhân dân địa phương.

Song song với nhiệm vụ làm đường, bảo đảm giao thông, 2 Đội cứu hộ khẩn cấp của Việt Nam cũng đã được phát huy, không quản thời gian sớm tối, khi có lệnh là các anh ngay lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu kéo. Sau thời gian hơn 1 tháng triển khai tới Phái bộ, Đội Công binh đã thực hiện 8 đợt cứu hộ với tổng số phương tiện được cứu hộ lên đến hơn 30 xe, trong đó có cả xe chở hàng và xe chở khách, của cả UN và người dân bản địa.

Sau mỗi lần cứu hộ thành công là những tràng vỗ tay cổ vũ, những cái bắt tay cảm mến, những giọt nước mắt sen lẫn nụ cười mừng vui khôn siết và hai từ "Thank you Việt Nam" lại vang lên. Bởi nếu không được cứu hộ kịp thời thì họ sẽ bị mắc kẹt ngoài rừng, không điện, không nước, không đồ ăn và đặc biệt là vấn đề an ninh an toàn trước nạn cướp của giết người diễn ra thường xuyên.

Trung tá Nguyễn Quang Tuyển – Chính trị viên Đội Công binh, cho biết trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đi đến đâu Đội Công binh cũng đều nhận được những những cái vẫy tay thân thiện, những lời chào "Hello Việt Nam" và những ánh mắt, nụ cười thân thiện, biết ơn của tất cả người dân bản địa. Những thành công bước đầu là động lực to lớn để Đội Công binh Việt Nam tiếp tục tiến lên giành nhiều chiến công hơn nữa trong hoạt động Gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc, tô thắm truyền thống "Mở đường thắng lợi" của Bộ đội Công binh Việt Nam anh hùng, lan tỏa phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trên những cung đường, những công trình đất Châu Phi.

Quang Tuyển - Dương Ngọc