Khám bệnh, phát thuốc từ thiện



Thông tin từ Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Abyei (UNISFA) cho biết Đội Công binh Việt Nam (phụ trách công binh toàn Phái bộ) đã phối hợp với lực lượng Pakistan (phụ trách an ninh và bảo vệ dân thường ở Phân khu Bắc) tổ chức hoạt động nhân đạo, trong đó trọng tâm là khám bệnh, phát thuốc từ thiện, tặng quà cho nhân dân địa phương tại khu vực Chợ Amiet vào ngày 23-7 vừa qua.

Nữ nhân viên Đội Công binh đón phụ nữ và trẻ em đến khám

Chợ Amiet là khu vực dân dư sinh sống đông thứ 2 ở Abyei. Đây là chợ đầu mối, nơi giao thương quan trọng nhất đối với hoạt động kinh tế và thương mại của người dân trong vùng Abyei. Hàng hoá từ phía Bắc chuyển xuống phía Nam và ngược lại được tập kết ở Chợ Amiet. Nơi đây, các chủng tộc dân cư sinh sống và làm ăn buôn bán gồm tộc Dinka, Misseriya, Nuer, Twic, Kamil, Fayyatin, Mizama và cả thương lái từ nước Ethiopia. Người dân địa phương ví Chợ Amiet là "chiếc dạ dày" của cả Abyei vì nó đảm bảo người dân địa phương bán được các sản vật, đồng thời mua được các đồ dùng từ các khu vực văn minh khác chuyển đến.

Thời gian đầu năm nay, do có sự chuyển đổi cơ cấu của phái bộ, các phần tử xấu tiến hành nhiều hoạt động cướp bóc, tấn công, đuổi các dân tộc khác ra khỏi vùng, thậm chí thanh lọc sắc tộc.... Tuy nhiên, Phái bộ UNISFA đã kịp thời điều động lực lượng để ngăn chặn xung đột, bảo đảm an ninh an toàn, đưa cuộc sống người dân trở lại ổn định bình thường.

Đội Công binh số 1 Việt Nam từ khi triển khai đã và đang tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng con đường huyết mạch tại Phân khu Bắc dài hơn 50 km đi qua Chợ Amiet và thường xuyên ứng trực cứu hộ các xe chở hàng của nhân dân địa phương bị sa lầy. Trong 1 tháng qua, đơn vị đã tổ chức cứu hộ 6 lượt phương tiện giao thông của Liên Hiệp Quốc và nhân dân bị sa lầy. Nhiệm vụ này đã góp phần cải thiện cuộc sống người dân địa phương ngày càng an toàn và thịnh vượng.

Đội trưởng, Đại tá Mạc Đức Trọng cùng Ngài Trung tá MaMan Tư lệnh Phân khu Bắc, Chỉ huy trưởng đơn vị Pakistan tiếp chính quyền địa phương cùng già làng, tộc trưởng Khu Amiet

Theo hiệp đồng, Đội Công binh Việt Nam tổ chức khám bệnh, cấp thuốc từ thiện cho phụ nữ, lực lượng Pakistan khám bệnh, cấp thuốc từ thiện cho nam giới. Với tinh thần "lương y như từ mẫu", không phân biệt màu da, chủng tộc, các y, bác sĩ thuộc Đội Công binh đã nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, trong khoảng thời gian hơn 5 giờ đồng hồ đã hướng dẫn, thăm khám cho 168 lượt phụ nữ và trẻ em người bản địa.

Qua khám, phát hiện nhiều người đã mắc các căn bệnh mãn tính, bệnh truyền nhiễm như viêm phế quản mạn tính, viêm kết mạc mạn tính, viêm khớp, viêm da cơ địa, sốt rét, chốc ở trẻ em… Đặc biệt có nhiều người mắc bệnh một số căn bệnh đơn giản nhưng do không được chăm sóc y tế đã trở nặng hơn như viêm da nhiễm trùng, áp xe tuyến vú, viêm tai giữa, … thì nay đã được cấp thuốc để điều trị. Nguồn thuốc do Đội Công binh Việt Nam phối hợp với Pakistan tài trợ.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Tuyển, Chính trị viên Đội Công binh số 1, hoạt động khám và cấp phát thuốc điều trị kịp thời đã để lại tình cảm vô cùng ấm áp, tạo dấu ấn sâu sắc với chính quyền, nhân dân bản địa, cũng như tăng cường mối quan hệ hữu nghị với đơn vị bạn. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi về an ninh để đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ làm, sửa đường, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

Song song với việc khám bệnh và phát thuốc từ thiện, Đội Công binh số 1 đã chuẩn bị 168 phần quà được Đội chuẩn bị trước khi triển khai tới Phái bộ UNISFA và quyên góp thêm từ cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Những món quà tuy nhỏ mà thiết thực trong cuộc sống được Đội Công binh trao đến tận tay từng người dân bản địa đã phần nào động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả của người dân nơi đây. Những dụng cụ, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như bàn chải đánh răng, xà phòng giặt, những quyển vở, cây bút bi, những gói bánh, gói mỳ tôm, những bộ quần áo của Đội Công binh Việt Nam đã được người dân nơi đây đón nhận với niềm hân hoan vui sướng, những giây phút hạnh phúc đó thực sự đã vượt qua mọi sự khác biệt về màu da, ngôn ngữ.

"Có thể khẳng định, hoạt động nhân đạo lần này đã một lần nữa lan tỏa sâu rộng hình ảnh chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, ngời sáng hình ảnh và phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trên mảnh đất Abyei đầy nắng và gió"- Trung tá Tuyển nhận định.

Những việc chỉ có Công binh Việt Nam mới làm được

Trong thời gian qua, tuy mới triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB được hơn 1 tháng, nhưng Đội Công binh Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc đối với Chỉ huy và các cơ quan chức năng của Phái bộ UNISFA bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả mà chưa có một Lực lượng nào của Phái bộ UNISFA làm được.

Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr, Trưởng phái bộ kiêm Tư lệnh quân sự Phái bộ UNISFA chỉ huy các cơ quan chức năng thuộc Phái bộ và chính quyền địa phương (đứng thứ 8 từ bên trái sang) chụp ảnh cùng Đội Công binh.

Điển hình như lực lượng tiền trạm của Đội công binh Việt Nam chỉ với 28 người, không có trang bị, phương tiện trong tay nhưng đã lắp dựng thành công Trạm xưởng bảo dưỡng sửa chữa xe máy của Phái bộ, một công trình lớn có kết cấu phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao mà đã từng có đơn vị nhận nhưng không làm được. Hay như việc tiếp nhận, củng cố, sửa chữa một doanh trại cũ nát, xuống cấp trầm trọng để làm nơi đóng quân, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy 10 ngày, Đội Công binh Việt Nam vừa triển khai nhiệm vụ làm, sửa đường cho kịp mùa mưa, tổ chức cứu hộ đường bộ, làm hệ thống thoát nước khu dân cư, vừa sửa chữa và di chuyển toàn bộ lực lượng, trang bị, ôtô, xe máy từ Trung tâm sở chỉ huy phái bộ ra nơi đóng quân một cách nhanh chóng và an toàn.

Đội Công binh thi công đường tại Phân Khu Bắc. Thiếu tá Lê Hồng Quân, Phân đội trưởng Phân đội Công binh Cầu đường, báo cáo Đội trưởng Mạc Đức Trọng về quá trình thi công

Những hoạt động đầu tiên ấy đã khiến tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Phái bộ UNISFA đều rất đỗi ngạc nhiên và nể phục về trình độ, năng lực cũng như tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Đội Công binh Việt Nam. Với những nỗ lực và quyết tâm đó, Đội Công binh Việt Nam đã trở thành một điểm sáng tại Phái bộ UNISFA. Đặc biệt trong những buổi giao ban, ngài Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr, Trưởng Phái bộ kiêm Tư lệnh Quân sự, luôn giành cho Đội Công binh Việt Nam những "lời có cánh", nhắc đến Việt Nam như một hình mẫu để các đơn vị noi theo và khẳng định những công trình khó khăn, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao như vậy chỉ có Công binh Việt Nam mới làm được.

