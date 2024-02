Với tổng trọng tải 250.800 tấn, siêu du thuyền Icon of the Seas (Biểu tượng biển khơi) lớn gấp 5 lần kích thước của tàu Titanic.

Siêu du thuyền Icon of the Seas tổng trọng tải 250.800 tấn. Ảnh: Daily Mail

Du thuyền lớn nhất thế giới này đã bắt đầu chuyến hải trình thương mại đầu tiên kéo dài 7 ngày hôm 28-1, xuất phát từ cảng Miami, bang Florida - Mỹ .

Du thuyền Icon of the Seas do hãng Royal Caribbean chế tạo, trị giá 2 tỉ USD. Với chiều dài 365 m, 20 tầng, con tàu chở được khoảng 2.350 thủy thủ đoàn, 7.600 hành khách, với 2.805 phòng loại cao cấp. Trên tàu còn có thác nước nhân tạo cao 16,7 m, 40 quán bar và nhà hàng, 7 bể bơi, sân golf mini và cả sân trượt băng.

Siêu du thuyền Icon of the Seas lớn gấp 5 lần kích thước của tàu Titanic. Ảnh: Daily Mail

Icon of the Seas trở thành siêu du thuyền lớn nhất thế giới, dài hơn tàu Wonder Of The Seas nắm giữ kỷ lục này trước đó khoảng 3 m.

Được thiết kế nhằm thu hút du khách trẻ tuổi, trên du thuyền còn có đường trượt zipline cách mực nước biển khoảng 47 m, leo núi tường, đường đua vượt chướng ngại vật, trò chơi điện tử và phòng karaoke.

Một số tiện ích trên du thuyền Icon of the Seas. Ảnh: Daily Mail

Một phát ngôn viên của hãng tàu cho biết họ đã phá vỡ kỷ lục doanh số bán vé, thu về khoảng 6,3 triệu USD tiền đặt phòng sớm và Icon of the Seas gần như kín chỗ trong chuyến hành trình tháng 1-2024.

Video về du thuyền lớn nhất thế giới - Daily Mail

Siêu du thuyền này chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thân thiện với môi trường. Theo hãng tin Reuters, Royal Caribbean cho biết du thuyền có hiệu suất phát thải carbon cao hơn 24% so với yêu cầu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

Royal Caribbean cũng cho biết mỗi kilowatt được sử dụng trên du thuyền Icon of the Seas đều được kiểm tra nghiêm ngặt về hiệu quả năng lượng và giảm phát thải.

Du thuyền lớn nhất thế giới này đã bắt đầu hành trình đầu tiên kéo dài 7 ngày từ Cảng Miami, bang Florida - Mỹ hôm 28-1. Ảnh: Reuters

Bất chấp tuyên bố của hãng tàu rằng LNG tốt hơn nhiên liệu truyền thống sử dụng cho du thuyền, các nhà môi trường vẫn cho rằng con tàu có nguy cơ phát thải khí mê-tan cao.