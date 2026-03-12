VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Mỹ Uyên - Quốc Thắng -

(NLĐO) – Đây cũng là chủ đề talkshow do Báo Người Lao Động tổ chức vào chiều 12-3, phát trực tiếp trên các nền tảng điện tử của báo.

Video liên quan

Báo Người Lao Động tổ chức talkshow về việc tăng phí trên sàn thương mại điện tử

Báo Người Lao Động tổ chức talkshow về việc tăng phí trên sàn thương mại điện tử

Video 04/03/2026
Talkshow “Đột phá hạ tầng – Nâng tầm đô thị”: Nhiều thông tin thiết thực

Talkshow “Đột phá hạ tầng – Nâng tầm đô thị”: Nhiều thông tin thiết thực

Video 30/12/2025
Talkshow “Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả”

Talkshow “Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả”

Video 28/11/2025
Talkshow " Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và cả nước"

Talkshow " Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và cả nước"

Video 13/10/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo