Chuyên gia lý giải đà tăng rất nhanh của giá vàng, giá bạc

Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) - Giá vàng, giá bạc lập những mốc đỉnh mới trong bối cảnh dòng tiền chảy vào kênh đầu tư trú ẩn an toàn, đồng USD suy yếu, nhưng cũng xuất hiện rủi ro

26/01/2026
Tối 26-1, giá vàng thế giới tiếp tục lập mốc cao mới khi được giao dịch ở mức 5.090 USD/ounce, tăng gần 100 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng trong nước cũng tăng vọt lên đỉnh mới. 

Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 175 triệu đồng/lượng, bán ra 177 triệu đồng/lượng, tăng tiếp 500.000 đồng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng tăng gần 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng ở mức cao nhất từ trước tới nay, được giao dịch quanh mức mua vào 173,5 triệu đồng/lượng, bán ra 176 triệu đồng/lượng.

Không chỉ giá vàng, giá bạc cũng liên tục leo mốc cao mới. Hiện giá bạc Phú Quý, SBJ loại 1 lượng được giao dịch quanh 4,11 triệu đồng/lượng mua vào, 4,25 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 6% chỉ trong 1 ngày.

Trước diễn biến tăng liên tục của giá vàng, giá bạc, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý tài sản FIDT xung quanh biến động của kim loại quý này. 

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi qua video phỏng vấn sau đây: 


    Thông báo