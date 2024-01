CLIP: 1 ngày 4 lần ra tay cướp giật tài sản

Sáng 20-1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Hoài Kha (SN 1993; ngụ xã Song Thuận, huyện Châu Thành) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng cướp giật tài sản Phan Hoài Kha

Tại cơ quan công an, Kha khai nhận vào ngày 11-1 đã điều khiển xe máy chạy lòng vòng trên các tuyến đường để tìm "con mồi" nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Khi đến xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Kha cướp giật điện thoại di động của một phụ nữ đi đường.

Từ tin báo của nạn nhân, công an huyện tiến hành điều tra truy xét.

Đến ngày 12-1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã Đông Hòa và Công an xã Song Thuận bắt giữ Kha.

Kha khai nhận do không tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Trong ngày 11-1, Kha đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Long Hưng và xã Đông Hòa. Tài sản cướp giật được, Kha đem bán lấy 1,7 triệu đồng tiêu xài.

Kha là đối tượng nghiện ma túy.