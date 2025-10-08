VIDEO
Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy

K. Nam -

(NLĐO)- Khi thấy 2 đối tượng đang trộm xe máy, 2 em nhỏ nhanh trí báo tin cho nhiều người, nhờ vậy kịp thời ngăn chặn được vụ trộm.

Ngày 8-10, mạng xã hội xuất hiện clip camera an ninh ghi lại vụ việc 2 đối tượng có hành vi trộm xe máy ở một dãy trọ bất thành nhờ mưu trí của 2 em nhỏ.

Người đăng clip là ông Ngô Chí, nguyên trưởng thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhằm mục đích cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản cá nhân.

Clip 2 đứa trẻ hô hoán khiến kẻ trộm thất kinh bỏ chạy

Theo ông Chí, vụ việc được camera trích xuất vào khoảng 17 giờ 30 ngày 7-10 tại một dãy trọ đối diện số nhà 29 đường Nhà Nghĩa, phường Tây Nha Trang.

Thời điểm đó có hai đứa trẻ đang đạp xe, chơi trong hẻm thì phát hiện hai người lạ đi xe máy lượn lờ xung quanh khu vực.

Khi hai đối tượng này tiến đến bẻ khóa một chiếc xe máy đang đậu bên đường, hai đứa trẻ lập tức hô hoán "ăn trộm" và chạy vào nhà. Nhiều người nghe vậy liên xông ra.

Bị phát hiện, nhóm trộm hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.


