CLIP: Bắt quả tang 4 người đàn ông lén lút làm việc trái phép trên sông

Sáng 30-9, Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an xã An Phước, huyện Mang Thít đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, bắt quả tang các đối tượng dùng ghe sắt khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên.

Phương tiện mà các đối tượng sử dụng để khai thác cát trái phép.

Theo đó, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 29-9, tổ tuần tra Công an xã An Phước phát hiện, bắt quả tang một ghe sắt không biển kiểm soát do ông Đặng Văn Ngoan (SN 1977; ngụ xã An Phước) và ông Nguyễn Hoàn Tâm (SN 1976; ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) sử dụng, khai thác trái phép 14,70 m3 cát trên sông Cổ Chiên.



Cùng thời điểm trên, tổ tuần tra cũng đã bắt quả tang một ghe sắt khác không biển kiểm soát do ông Nguyễn Thanh Tú (SN 1987; ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít) và ông Nguyễn Minh Nhẩn (SN 1979; ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách) sử dụng, khai thác 10,8 m3 cát sông trái phép.

Hiện Công an xã An Phước đã bàn giao người và phương tiện vi phạm cho Công an huyện Mang Thít tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.