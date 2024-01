CLIP: Bắt trùm giang hồ “Cường lỳ” ở Tiền Giang

Ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (biệt danh "Cường lỳ"; SN 1989; ngụ TP Mỹ Tho) để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bao lô số đề.

Trùm giang hồ "Cường lỳ" tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc 6 giờ ngày 27-12-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Mỹ Tho và Công an huyện Chợ Gạo tổ chức triệt xóa đường dây cờ bạc, tiến hành làm việc với 22 đối tượng (trong đó có giang hồ "Cường lỳ") có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số đề, cá độ bóng đá.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán số đề, cá độ bóng đá.

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số đề, cá độ bóng đá. Thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook và mạng viễn thông, các đối tượng gọi điện thoại, nhắn tin mua bán số đề, đặt cược tỷ lệ cá độ bóng đá.