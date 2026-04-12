CLIP: Giữa nắng nóng, Đà Lạt xuất hiện “mưa vàng”

Trận mưa lớn ở Đà Lạt vào chiều 12-4.

Ngày 12-4, trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có nắng nóng kéo dài đến trưa, thời tiết có phần oi bức. Khoảng 15 giờ cùng ngày, nhiều nơi xuất hiện mưa lớn, xóa tan sự oi bức.



Tuy nhiên trong cơn mưa lớn, nhiều người ghi nhận có xuất hiện các đợt mưa đá, với nhiều hạt nhỏ bằng khoảng đầu đũa. Sau khoảng 40 phút, cơn này chấm dứt.

Anh Mai Bảo (ở phường Lâm Viên – Đà Lạt) chia sẻ, thời điểm này anh đang ở khu vực Nam Hồ và thấy có nhiều hạt đá rơi xuống mặt đường trong cơn mưa lớn.

Những hạt mưa đá nhỏ (màu trắng) rơi xuống một vườn dâu của người dân tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

Cơn mưa lớn xuất hiện được xem là mưa "vàng" giải nhiệt cho Đà Lạt sau nhiều ngày nắng gắt. Đặc biệt, cơn mưa lớn này làm ướt lớp thực bì, giúp giảm nguy cơ cháy rừng Lâm Đồng đang ở mức rất cao cũng như nông dân có thêm nước tưới cho cây.