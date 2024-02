CLIP: Khám xét phòng trọ của 2 đối tượng hoạt động tín dụng đen

Sáng 26-2, Công an xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ tang vật liên quan và lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng rải tờ rơi hoạt động tín dụng đen.

Công an xã Lương Hòa Lạc làm việc 2 đối tượng

Khám xét nơi trọ của 2 đối tượng hoạt động tín dụng đen

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, lúc 3 giờ ngày 25-2, tổ công tác của Công an xã Lương Hòa Lạc phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy tổ công tác, 2 đối tượng điều khiển xe bỏ chạy nhưng lực lượng công an vẫn đuổi kịp, đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại đây, 2 đối tượng khai tên là Lê Thiên Đức (SN 2002) và Trịnh Xuân Tỉnh (SN 2001), cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, 2 đối tượng có khoảng 5.000 tờ rơi cho vay tiền theo kiểu tín dụng đen.

Công an xã Lương Hòa Lạc phối hợp Công an xã Trung An (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) khám xét nơi ở trọ của 2 đối tượng thì phát hiện thêm khoảng 5.000 tờ rơi tín dụng đen, 25 thẻ căn cước công dân cùng nhiều giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và các loại giấy tờ khác liên quan.