CLIP: Lãnh án tù vì… khoe súng trên Facebook

Ngày 4-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Tỷ (SN 2002; ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) 12 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Lưu Văn Tỷ tại phiên tòa

Theo cáo trạng và tại phiên tòa, Tỷ khai nhận vào khoảng tháng 1-2022 đã đến nhà người quen ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chơi.



Tại đây, Tỷ quen với một người tên Thành (không rõ nhân thân, lại lịch). Thấy Thành có một khẩu súng không đạn, Tỷ xin về làm kỷ niệm.

Sau đó, Tỷ lấy điện thoại tự chụp ảnh mình cùng khẩu súng rồi đăng lên Facebook để khoe. Khoảng 2 ngày sau, Tỷ mang khẩu súng về nhà cất giấu trong tủ thờ ở phòng khách.

Đến ngày 17-10-2022, Tỷ cùng một số đối tượng tham gia gây rối trật tự tại Công viên An Hòa , phường An Bình, TP Rạch Giá và bị công an phường yêu cầu về trụ sở làm việc.

Tại đây, qua kiểm tra điện thoại di động của Tỷ, công an phát hiện hình ảnh khẩu súng.

Kết luận giám định cho thấy khẩu súng này là vũ khí quân dụng.

Đến tháng 9-2023, Tỷ bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam.