CLIP: Lý do chủ quán “cầy tơ” ở Tiền Giang bị bắt

Chiều 13-3, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ, đồng thời tiến hành lập hồ sơ điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với 2 đối tượng, gồm: Hồ Thanh Thuận (SN 1988; ngụ phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) và Đỗ Bá Hanh (SN 1980; ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè).

Hồ Thanh Thuận và các dụng cụ, phương tiện dùng để trộm chó

Đối tượng Đỗ Bá Hanh

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29-2, Công an huyện Cái Bè phối hợp Công an xã Đông Hòa Hiệp tiến hành kiểm tra hành chính quán "cầy tơ" do Hanh làm chủ tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy chở theo một túi nilon chứa nhiều con chó đang đem bán cho Hanh.

Khi thấy lực lượng công an, 1 trong 2 đối tượng bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Thuận cùng tang vật là một bộ dụng cụ dùng để bắn chó, 2 chai nhựa đựng bột ớt và 9 con chó đã chết.

Qua làm việc ban đầu, Thuận thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận vào đêm 28-2, Thuận cùng một đối tượng khác điều khiển xe máy đi trộm chó của người dân trên địa bàn thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) và huyện Tân Thạnh (Long An) rồi đem về bán cho Hanh.

Hanh thừa nhận biết rõ 2 đối tượng trộm chó mang về bán, nhưng vẫn đồng ý mua.

Công an huyện Cái Bè đang truy tìm đối tượng còn lại, đồng thời phối hợp VKSND huyện tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo qui định pháp luật.