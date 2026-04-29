CLIP: Mâu thuẫn với bạn gái, người đàn ông nhảy khỏi taxi khi xe đang chạy

Cao Nguyên. Clip: Mạng xã hội -

(NLĐO) – Đoạn clip gây sốc khi ghi lại cảnh người đàn ông nhảy khỏi taxi trong lúc cãi nhau với bạn gái. Sự việc xảy ra vào khuya 28-4.

Ngày 29-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera hành trình của một xe taxi ghi lại. Nội dung cho thấy một người đàn ông nước ngoài và một phụ nữ Việt Nam xảy ra cãi vã khi đang di chuyển trên xe.

Mâu thuẫn với bạn gái , người đàn ông nhảy khỏi taxi khi xe đang chạy - Ảnh 1.

Người đàn ông mở cửa, lao ra khỏi xe

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ mở cửa xe. Thấy vậy, người phụ nữ dùng tay nắm áo kéo lại nhưng không thành. Ngay sau đó, người này lao ra ngoài khi xe vẫn đang chạy trên đường. 

Do lao ra khỏi xe đột ngột, một xe máy chạy phía sau đã tông trúng người này.

Theo diễn biến trong clip, sau sự việc, tài xế giảm tốc độ. Tuy nhiên, người phụ nữ lại yêu cầu tài xế tiếp tục di chuyển, bỏ lại người đàn ông bị thương giữa đường. 

Vụ việc được cho là xảy ra vào khuya 28-4 trên một tuyến đường thuộc tỉnh Đắk Lắk. Hiện đoạn clip đang được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ, bàn luận.

