CLIP: Mâu thuẫn với vợ rồi chém dã man nhân viên bến phà ở An Giang

Tối 17-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Anh Tuấn (SN 2001; ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Giết người"

Nơi bắt đầu xảy ra vụ việc. Ảnh cắt ra từ clip

Tuấn là nghi phạm sử dụng dao tự chế chém dã man ông Lâm Văn Út (SN 1974, nhân viên soát vé phà của Công ty Cổ phần Phà An Giang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 16-3, Tuấn điều khiển xe máy đến nhà cha mẹ vợ ở TP Long Xuyên để rước vợ và con. Tuy nhiên, do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên Tuấn chỉ chở con về một mình.

Trần Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh:

Khi đến bến phà Trà Ôn (thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên), Tuấn không mua vé qua phà nên ông Út không cho đi. Tuy nhiên, Tuấn vẫn tăng ga bỏ chạy xuống phà thì bị ông Út trách móc. Lúc này, Tuấn tức giận và nảy sinh ý định đánh ông Út.

Sau đó, Tuấn về nhà lấy cây dao tự chế rồi quay lại bến phà Trà Ôn tìm ông Út để chém. Đến nơi, Tuấn rút dao chém ông Út.

Ông Út bỏ chạy thì bị Tuấn rượt theo chém nhiều nhát vào người. Gây án xong, Tuấn điều khiển xe máy đến nhà người thân gửi xe và ném cây dao xuống ao nước phía sau nhà, còn quần áo thì vứt xuống sông Hậu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Tuấn nhờ chú ruột chở xuống bến phà Trà Ôn và điện thoại cho mẹ ruột đến rước về.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang nhanh chóng đến hiện trường, truy xét và xác định Tuấn là người nghi vấn nên đưa đối tượng này về trụ sở làm việc.

Trong khi đó, ông Út được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Theo xác định thương tích tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, ông Út bị thương ở bàn tay phải, cổ tay trái, vùng vai, nứt sọ...

Toàn bộ vụ việc xảy ra tại bến phà được người dân trích xuất hình ảnh camera rồi đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.