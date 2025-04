CLIP: Nam nhân viên quán thịt dê ở Long An bị đâm tử vong

Ngày 16-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An cho biết đang khẩn trương xác minh, điều tra vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 13-3, Lê Minh Quang (21 tuổi; thường trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng Nguyễn Văn Trường (24 tuổi; thường trú huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) và Ngô Thanh Nhã (25 tuổi; thường trú thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) tổ chức uống rượu tại nhà thuê ở xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh cắt ra từ clip

Đến 18 giờ cùng, Nhã, Quang và Trường đi xe máy đến nhà thuê của Trường ở thị trấn Đức Hòa để nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút sau, Nhã kêu Quang ra kể lại việc đến chỗ làm của bạn gái nhưng bị đứa khác ở quán "tỏ thái độ".

Lát sau, Trường rủ Quang và Nhã đi sang nhà bạn của Trường để uống bia. Khi đi, Nhã đưa cho Quang một con dao Thái Lan để phòng thân.

Uống bia xong, Trường điều khiển xe máy chở Quang và Nhã đi về. Trên đường đi, Nhã kêu Quang đưa con dao cho mình giữ. Sau đó, cả 3 cùng ghé vào quán thịt dê ở thị trấn Đức Hòa - nơi bạn gái của Nhã đang làm.

Vào quán, Nhã thấy một nam nhân viên mặc áo màu xanh, đang ngồi trên ghế thì lao vào đánh vào vùng đầu của nam nhân viên đó; còn Quang cầm dao đâm 2 nhát vào ngực của một nam nhân viên khác ở quán.

Sau đó, các đối tượng và nhân viên ở quán tiếp tục rượt đuổi, đánh nhau một lúc. Ít phút sau, Quang, Trường và Nhã rời quán và lên xe bỏ đi.

Trong khi đó, do bị đâm 2 nhát dao nên nhân viên ở quán tên T.V.T (21 tuổi; ngụ tỉnh Hà Tĩnh) đã tử vong.

Đến trưa 14-4, Quang đến công an đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Quang về tội giết người. Đến chiều 16-4, Trường và Nhã cũng đã bị bắt.