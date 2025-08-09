CLIP: “Tịnh thất Bồng Lai” giờ ra sao?

Ngày 9-8, chúng tôi trở lại con lộ dẫn vào ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) để tìm đến nơi từng được gọi là "Tịnh thất Bồng Lai".

Cánh cửa nơi từng được gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" luôn khóa trái

Khác xa với cách đây vài năm, lối vào "Tịnh thất Bồng Lai" rất vắng vẻ, yên bình. Phía trước căn nhà mà ông Lê Tùng Vân và những người liên quan từng sinh sống đã khóa trái cửa, nhiều nhánh cây đã che hết một phần cánh cửa sơn màu xanh. Tất cả hoạt động ở bên trong đều không thể nhìn thấy. Bên vách tường căn nhà, dòng chữ màu đen "Thiền am bên bờ vũ trụ" được sơn lên vẫn còn khá rõ.

Một người phụ nữ ở cách đó tầm 100m, cho biết kể từ khi ông Tùng Vân và những người liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" bị tuyên án thì không còn thấy dòng người từ khắp nơi đổ về đây như trước; những người ở trong đó cũng hiếm khi thấy ra vào.

Tuy nhiên, chị này tiết lộ thêm rằng: "Không thấy người ra vào nhưng cứ vào chập tối thì nghe tiếng khóc rất lớn của trẻ nhỏ ở trong đó. Có thể bọn nhỏ khóc đòi ăn trước khi ngủ" – chị này thông tin.

Một người đàn ông ở cách đó không xa cũng cho biết ngôi nhà từng được gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" giờ luôn đóng kín cửa nên không còn ồn ào người ra vào như trước đó. "Người dân chúng tôi cảm thấy bình yên khi những người trong "Tịnh thất Bồng Lai" bị đưa ra xét xử, trong đó có người đi chấp hành án. Từ đó đến nay, cuộc sống ở vùng quê này trở nên yên bình như trước khi ông Tùng Vân và những người trong đó tới đây sinh sống" – người này thông tin.

"Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ" nhìn từ xa

Trước đó, vào năm 2016, ông Lê Tùng Vân (SN 1932) và một số người đến căn nhà ở ấp Lập Thành để sinh sống. Căn nhà này do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ.

Sau đó, ông Lê Tùng Vân đã "biến" nơi đây thành cơ sở tu tại gia rồi lấy tên là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Từ năm 2019 - 2021, một số người tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã dàn dựng, diễn xuất và đăng tải 5 clip và 1 bài viết trên mạng xã hội. Qua phân tích, giám định của cơ quan chức năng xác định nội dung của các clip và bài viết này thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm, bôi nhọ uy tín của Công an huyện Đức Hòa (cũ); xúc phạm uy tín Phật giáo, danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ), gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Ông Lê Tùng Vân từng gân rối tại Công an huyện Đức Hòa trước đây

Tháng 7-2021, TAND huyện Đức Hòa (cũ) tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân"; các con của bị cáo Tùng Vân là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, mỗi người bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị phạt 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù.

Bị cáo Lê Tùng Vân và các con của mình từng bị tuyên án tù

Ngày 21-5-2025, bị cáo Lê Tùng Vân tiếp tục bị TAND huyện Đức Hòa phạt 3 năm tù về tội "Loạn luân". Do ông Lê Tùng Vân từng bị phạt 5 năm tù trong vụ án trước đó nên tổng hình phạt đối với bị cáo này là 8 năm tù.

Ngày 28-5-2025, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi; con ruột của bị cáo Tùng Vân) 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".