Công an Đồng Tháp và TPHCM bắt giữ 3 đối tượng nổ súng vào nhóm người đang nhậu

Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và TPHCM khống chế, bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt trong băng nhóm dùng súng cao su và hung khí tấn công người dân xảy ra tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.

Các đối tượng bị công an khống chế, bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Đây là kết quả của hành trình hơn 150 giờ bền bỉ, trắng đêm truy dấu tội phạm xuyên qua nhiều địa bàn của lực lượng phá án.

Ba đối tượng vừa bị bắt gồm: Nguyễn Thành Tiến (SN 1999; ngụ phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Hoàng Kha (SN 2004; ngụ phường Tân An, tỉnh Tây Ninh) và Tăng Văn Trường (SN 2004; ngụ phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thành Tiến, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng dạng rulo, 1 cây dao tự chế dài 55 cm, vỏ đạn và nhiều viên đạn cao su.

Trước đó, vào tối 5-4, Nguyễn Châu Thanh và Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn đang nhậu tại nhà Huỳnh Tấn Kiệt tại bàn ấp Tân Thạnh thì một nhóm khoảng 6 đối tượng đi trên xe máy che biển số xông vào ẩu đả với nhóm người trong bàn nhậu.

Lúc này, một đối tượng dùng vật nghi là súng bắn vào bụng của Nhẫn.

Thanh cũng bị một đối tượng khác dùng dao đâm vào vai. Các đối tượng còn lại dùng hung khí truy đuổi làm những người trong bàn nhậu bỏ chạy. Sau đó, 6 đối tượng lên xe bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương khám nghiệm hiện trường và làm việc những người liên quan.

Qua làm việc, Nhẫn khai nhận trước đó xảy ra mâu thuẫn với một số đối tượng tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Thanh đến nhậu để đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa 2 bên nhưng cũng bị các đối tượng gây thương tích.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, khó khăn lớn nhất đối với lực lượng phá án là các đối tượng hoạt động liên tỉnh, tung nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết và liên tục di chuyển nơi ẩn náu.

Tuy nhiên, với tinh thần mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, các điều tra viên và trinh sát hình sự đã không quản ngại khó khăn, dày công xác minh, kiên nhẫn thu thập dấu vết từ những manh mối nhỏ nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và sự phối hợp nhịp nhàng với Công an phường Tam Thắng (TPHCM), tối 11-4, các đối tượng nêu trên đã bị khống chế, bắt giữ.