Tôi tên LÊ THỊ KIM THÚY - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026; đây là vinh dự hết sức lớn với bản thân và cũng tự thấy trách nhiệm của mình khi đứng trước bà con cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm:

Trước hết, tôi gương mẫu trong công tác, tại nơi cư trú và vận động gia đình thực hiện đúng pháp luật, luôn tôn trọng các quy tắc sinh hoạt cộng đồng; làm tốt nhiệm vụ của đại biểu do cử tri tín nhiệm. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của cử tri; dành nhiều thời gian, bằng nhiều hình thức để tiếp xúc, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan hữu quan; tích cực tham gia công tác giám sát với ý kiến chất lượng. Báo cáo với cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Với cương vị công tác hiện nay, tôi sẽ tiếp tục quan tâm những vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức, người lao động nhất là lao động nữ, các vấn đề chăm sóc sức khỏe, điều kiện nơi làm việc, đào tạo nghề nghiệp, chăm lo cho con của đoàn viên, người lao động về cơ hội học tập, sinh hoạt,… Từ hoạt động thực tiễn, tích cực phối hợp với các đơn vị để đầu tư giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, tăng cường công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động để họ luôn tin tưởng và ủng hộ tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nếu là đại biểu Hội đồng nhân dân tôi vận dụng, sử dụng hệ thống của tổ chức Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống việc làm, thực hiện cải cách hành chính. Ngoài ra, tôi sẽ đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố quan tâm giải pháp đầu tư, bố trí ngân sách, đất đai xây thêm trường học, nhất là trường công lập mầm non để con em người lao động có thêm cơ hội được học trường công lập, người lao động an tâm hơn. Có chính sách về đào tạo phù hợp để đoàn viên, người lao động có cơ hội, điều kiện được học tập nâng cao kiến thức.

Dù ở nhiệm vụ nào cá nhân tôi luôn phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh sự phấn đấu của bản thân với tinh thần cầu thị, tôi mong muốn được các cử tri, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động thường xuyên phối hợp, giúp đỡ để cá nhân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Mong được đón nhận sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri.