Từ một khu đất trống nhếch nhác nằm giữa lối đi của các block chung cư, từng là nơi trú ngụ của chuột, rắn, rết, bò cạp… thậm chí bị một số cư dân lợi dụng dắt chó xuống phóng uế và xả rác không đúng nơi quy định, khu vực này được cải tạo, tận dụng để xây dựng một công trình nhỏ. Dù không hoành tráng về quy mô nhưng công trình đã mang lại nhiều thay đổi tích cực, góp phần cải thiện cuộc sống của cư dân.

Lãnh đạo phường Phú Định, Ban Quản trị chung cư Mỹ Phúc và đại diện Ban Công tác Mặt trận Khu phố 53 thực hiện nghi thức gắn bảng công trình “Điểm sạc xanh” tại chung cư Mỹ Phúc.

Khu phố 53 thuộc khu dân cư chung cư Mỹ Phúc, hiện có 960 căn hộ, đa số là cán bộ, công chức, công nhân, người lao động đang làm việc tại TP HCM.

Theo phản ánh của cư dân, trước đây khu đất này là phần đất nối liền giữa 2 Block A và B của chung cư, cỏ dại mọc um tùm, là nơi trú ngụ của chuột, rắn, rết, bò cạp... Thậm chí, không ít người còn dắt chó xuống phóng uế, xả rác bừa bãi, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ em và người lớn tuổi. Từ thực tế đó, Ban Quản trị chung cư phối hợp Chi bộ, Ban điều hành khu phố từng bước cải tạo khu vực này thành công trình phục vụ đời sống cư dân.

Sau khi lấy ý kiến và được sự đồng thuận từ cư dân, khu vực này được cải tạo thành trạm sạc xe máy điện biệt lập, đầu tư bài bản với mái che, hệ thống sạc đạt chuẩn, camera giám sát và đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên dụng cho phương tiện điện. Những ngày đầu được vận hành thử nghiệm, công trình được đông đảo cư dân ủng hộ và thường xuyên sử dụng.

Việc đầu tư trạm sạc xe máy điện tại chung cư Mỹ Phúc được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh TPHCM đang thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh. Trạm sạc xe điện được bố trí tách biệt với khu vực để xe dùng xăng. Hệ thống thiết bị do Eboost cung cấp với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của châu Âu. Trạm sạc mới có công suất phục vụ khoảng 300 phương tiện.

Đánh giá cao mô hình điểm sạc, ông Nguyễn Nguyên Khôi, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Phú Định, cho biết: "Mô hình "Điểm sạc xanh" tại chung cư Mỹ Phúc là điểm sáng trong công tác chuyển đổi xanh và thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là khu vực tiện ích cho người dân mà còn thực hiện hiệu quả công tác PCCC, đảm bảo an toàn chung tại địa phương".

Trạm sạc xe máy điện tại chung cư Mỹ Phúc được bố trí tách biệt, có mái che, hệ thống sạc phù hợp, camera giám sát và đầy đủ trang thiết bị an toàn như thùng cát, xẻng, bao tải và bình chữa cháy chuyên dụng cho phương tiện điện. Việc đầu tư bài bản giúp hạn chế tình trạng cư dân tự ý kéo điện sạc xe tại hành lang hoặc trong căn hộ như trước đây.

“Trước đây, đi ngang qua khu vực này tôi né vì dơ và hôi. Giờ thì sạch sẽ, sáng sủa, lại sạc xe tiện lợi. Nhìn chung cư thay đổi từng chút một, ai cũng thấy vui” - ông Trần Thanh Hoà, một cư dân sinh sống lâu năm, chia sẻ.

Việc triển khai xây dựng trạm sạc xe điện biệt lập, không chỉ là giải pháp chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, mà còn góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, nâng cao chất lượng cuộc sống và sự yên tâm cho cư dân tại chung cư

Trạm sạc xe máy điện là công trình thứ 3 tại chung cư Mỹ Phúc được tận dụng từ những khu đất trống. Trước đó, nhiều công trình nhỏ được cải tạo thành sân chơi và khu tập thể dục cho cư dân, lần lượt ra đời nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Các công trình đều có điểm chung: quy mô không lớn nhưng sát với nhu cầu thực tế, được người dân đồng thuận và tự giác gìn giữ. Từ thiếu chỗ vui chơi, tập luyện đến nhu cầu sạc xe điện an toàn, từng vấn đề nhỏ trong đời sống cư dân được giải quyết bằng những cách làm cụ thể, hiệu quả.

Nhờ những công trình xanh - sạch, Chi bộ Khu phố 53, Đảng ủy phường Phú Định được tuyên dương là một trong những gương điển hình của Phong trào thi đua “Dân vận khéo” TPHCM năm 2025. Sự ghi nhận này thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và tâm huyết của cả hệ thống chính trị, đảng viên và Nhân dân Khu phố 53 trong công tác dân vận tại địa phương trong suốt thời gian qua.

Đối với công trình “Không gian xanh chung cư thân thiện môi trường”, khu phố 53 đã tận dụng khoảng trống các lối đi giữa các block của chung cư để xây dựng các bồn trồng cây xanh, hoa màu. Trang bị hơn 50 chậu hoa và cây xanh đủ loại

Từ chỗ thiếu nơi vui chơi, tập luyện, đến nhu cầu sạc xe điện an toàn, từng bài toán nhỏ được tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng sống trong chung cư.

Câu chuyện ở Khu phố 53 là minh chứng rằng xây dựng khu dân cư văn minh, xanh – sạch – an toàn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn. Đôi khi, chỉ cần một công trình nhỏ, được làm đúng và làm đến nơi đến chốn, cũng đủ mang lại niềm vui lớn cho người dân và tạo sức lan tỏa bền vững trong cộng đồng.