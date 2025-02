Cùng vợ lừa đảo trên 11 tỉ đồng rồi… mất khả năng nhận thức

Qua 2 ngày xét xử, ngày 14-2, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Linh Phượng (58 tuổi; nơi ở TP Thủ Đức, TP HCM) 8 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Phượng tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 8-3-2022, ông N.Q.K ký hợp đồng chuyển nhượng cho Phượng toàn bộ một công ty cổ phần có vốn điều lệ 89 tỉ đồng.

Sau đó, mặc dù công ty không hoạt động, chưa có báo cáo quyết toán thuế nhưng Cao Minh Tân (59 tuổi, là chồng của Phượng) đã đem công văn của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 4 thuê một công ty khác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nạo vét, cải tạo vùng nước Cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh".

Tuy nhiên, Tân đã tự ý điều chỉnh một số nội dung khác với nội dung báo cáo của công ty lập báo cáo như: vị trí khai thác, phương tiện khai thác và tiến độ nạo vét.

Để thực hiện được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Tân và Phượng đã làm giả nhiều tài liệu của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 4, UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long.

Khoảng tháng 7-2022, hai vợ chồng này đã sử dụng giấy tờ giả để hợp đồng ký kết với một doanh nghiệp tại TP HCM với số tiền đặt cọc 6 tỉ đồng về việc khai thác mỏ cát trên sông.

Tuy nhiên, sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện lập biên bản do các bên liên quan không xuất trình các loại giấy tờ có liên quan, đồng thời chuyển vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, xử lý.

Tiếp đó, ngày 12-10-2022, công an tiếp nhận tố giác của một cá nhân về hành vi phạm tội của Tân và Phượng. Kết quả điều tra, bằng thủ đoạn gian dối, Tân và Phượng đã lừa đảo chiếm đoạt của người này trên 5 tỉ đồng. Như vậy, bằng nhiều thủ đoạn gian dối, Tân và Phượng lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 11 tỉ đồng.

Đối với Tân, hiện mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên cơ quan chức năng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, sau khi điều trị bệnh ổn định sẽ tiến hành phục hồi bị can để xử lý theo quy định.