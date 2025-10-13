Dấu ấn công nghệ Việt tại triển lãm "Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP HCM"

Triển lãm "Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP HCM" do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tại Học viện Cán bộ Thành phố. Đây là không gian triển lãm nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo TP HCM thông minh và hiện đại.

Công ty CP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) giới thiệu đến triển lãm phần mềm quản lý đô thị thông minh với nhiều tính năng và ứng dụng mới về giao thông, quản lý quy hoạch, tài nguyên- môi trường, du lịch, năng lượng ...

Trong khi đó, Tập đoàn FPT giới thiệu "App Công dân số" giúp nâng trải nghiệm, kết nối, kiến tạo văn hóa số một chạm

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm giới thiệu các sản phẩm công nghệ được KDI education. Ngoài giờ học tại trường, các em tham gia học tập tại KDI education để phát triển năng lực số và trí tuệ nhân tạo (AI)

Mô hình dây chuyền lắp ráp mini mô phỏng các công đoạn hàn - sơn - lắp ráp, kết hợp tay máy, camera AI và băng tải cùng cảm biến giúp học sinh nắm bắt logic sản xuất thông minh, nguyên tắc của dây chuyền tự động và thị giác máy (AI Camera) trong việc kiểm soát chất lượng và quy trình sản xuất

Ở lĩnh vực y tế, hệ sinh thái y tế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC giới thiệu về mô hình 3 nhiệm vụ chiến lược của hệ sinh thái, gồm: Phòng bệnh – Khám chữa bệnh – Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, trong đó nổi bật là hệ thống phòng nuôi cấy phôi “lab-trong-lab” siêu sạch ISO 5 cùng với Robot tích hợp AI phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống và mô hình mô phỏng kỹ thuật dấu ấn miễn dịch của tế bào ung thư (đang phục vụ cho dự án VISTA-1, được Viện Nghiên cứu Tâm Anh thực hiện đầu tiên ở Đông Nam Á)

Công ty 3D TECH VISION mang đến công nghệ 3D trong ngành y tế, đem lại nhiều sự tiến bộ vượt bậc trong y khoa, như độ chính xác cao giúp các y bác sĩ rút ngắn thời gian phẫu thuật hơn, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục.

Trạm sạc Hybrid chuẩn CCS2 của Tập đoàn công nghệ CMC Corporation được giới thiệu tại triển lãm “Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP HCM”.

Mạch Beam beamformer điều chỉnh hướng phát trường điện từ trong không gian 3 chiều, ứng dụng mạng 5G 6G, hệ thống ra đa, tác chiến điện tử như phá sóng drone. Đây là sản phẩm từ phòng thí nghiệm của Khoa Điện – Điện tử Trường Đại học Bách khoa

Hình ảnh logo Trường Đại học Bách khoa xuất hiện trên chip bán dẫn được giới thiệu tại triển lãm



Kỳ lân fintech MoMo giới thiệu các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến, tạo điểm nhấn nổi bật tại triển lãm.

Gian hàng CT UAV giới thiệu dòng drone (máy bay không người lái) giám sát, cảnh báo sớm, tạo thành chuỗi phản ứng phòng cháy chữa cháy khép kín, hỗ trợ khoanh vùng dựa trên dữ liệu nhiệt và mô phỏng AI

Fire Fighting Robot chữa cháy có khả năng dò nhiệt, len lỏi vào khu vực hẻm nhỏ để hỗ trợ cứu hỏa được Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ và dịch vụ truyền thông Âu Lạc (Alta Media) mang đến giới thiệu

Cùng với đó là nhiều Robot có thể giao tiếp bằng giọng nói, cử động cánh tay, lắc đầu và gật đầu, có thể ứng dụng tại sân bay, trung tâm thương mại, ngân hàng…

Robot lặn mini PROV-01 được Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro giới thiệu tại triển lãm. PROV-01 hoạt động ở độ sâu 60-100m, trang bị camera full HD, sonar đa tia, định vị DVL-A50 và các cảm biến hiện đại, tích hợp AI cho khả năng nhận dạng và định hướng thông minh phù hợp ứng dụng vào khảo sát công trình biển, giàn khoan, cáp ngầm ...