TS Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ doanh nhân duy nhất trong danh sách cá nhân được Đảng và Nhà nước trao Danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Bà Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng không Vietjet; Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank).

Đóng góp bền bỉ, dấu ấn đậm nét

Ngày 11-2 (tức 24 tháng Chạp), Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Trung ương, TPHCM cùng đông đảo định chế tài chính và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Tại sự kiện, các thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đã được trao cho 11 tổ chức, trong đó có Sovico Group cùng các định chế như Nasdaq (Mỹ), VinaCapital, MB, SonKim Capital…

Phát biểu tại sự kiện trong vai trò thành viên sáng lập, TS Nguyễn Thị Phương Thảo đã chia sẻ góc nhìn được đúc kết từ hơn ba thập niên hợp tác với các trung tâm tài chính hàng đầu như London, New York, Dublin, Dubai... Theo bà, yếu tố cốt lõi quyết định thành công của một trung tâm tài chính không nằm ở quy mô vốn, mà ở niềm tin.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo Ảnh: VIETJET

"Niềm tin vào thể chế ổn định và có thể dự báo; niềm tin vào hạ tầng tài chính - công nghệ hiện đại; và niềm tin vào con người, vào văn hóa kinh doanh minh bạch, liêm chính. Khi niềm tin được xây dựng, dòng vốn sẽ không chỉ đến, mà sẽ ở lại và đồng hành lâu dài cùng nền kinh tế" – TS Thảo nhấn mạnh.

Trong đó, đã có những kết quả bước đầu đáng khích lệ, như việc Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương, do VIFC-HCMC và Vietjet công bố tại Singapore Airshow 2026, đã huy động hơn 6 tỉ USD ngay trong giai đoạn khởi động.

Với Vietjet, hãng hàng không này đang khai thác đội tàu bay hơn 120 chiếc, thuộc nhóm các hãng có số lượng tàu bay đặt hàng lớn nhất thế giới; tạo ra hơn 9.000 việc làm trực tiếp và hàng chục nghìn việc làm gián tiếp, quy tụ đội ngũ nhân sự đến từ trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vietjet đóng góp cho ngân sách nhà nước bình quân 7.000–9.000 tỉ đồng/năm trước đại dịch COVID-19; lũy kế gần 55.000 tỉ đồng từ khi thành lập.

Cuối tháng 10-2025, hãng công bố đơn đặt hàng gồm 100 máy bay Airbus A321neo mới tại Anh. Vietjet đã đặt hàng hơn 400 tàu bay, tích cực mở rộng mạng lưới đường bay và phát triển đội tàu hiện đại cùng đối tác chiến lược này nhằm đáp ứng lượng khách vận chuyển tăng liên tục hàng năm. Nằm trong tốp 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, thành công của Vietjet có sự dẫn dắt và chèo lái của doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo.

Bà là người sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Năm 2011 – thời điểm Vietjet chính thức cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã làm nên điều chưa từng có, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có hãng hàng không tư nhân hoạt động toàn cầu.

Từ chuyến bay thương mại đầu tiên đến nay, Vietjet đã vận chuyển hơn 250 triệu lượt hành khách, khai thác trên 219 đường bay trong nước và quốc tế, kết nối Việt Nam với các trung tâm kinh tế – du lịch tại châu Á – Thái Bình Dương và nhiều khu vực trên thế giới.

Vietjet đang khai thác đội máy bay hơn 120 chiếc

Với HDBank, ngân hàng vừa thông báo hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên gần 50.053 tỉ đồng, tương ứng mức tăng gần 30%. Hiện tại, HDBank đang có vốn điều lệ cao thứ 9 toàn ngành ngân hàng, thuộc tốp 4 ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Kết thúc năm 2025, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 21.300 tỉ đồng, tăng 27,4% so với 2024, vượt kế hoạch năm nhờ tăng trưởng tín dụng, kiểm soát tốt rủi ro và đa dạng hóa nguồn thu. Từ một ngân hàng có quy mô khiêm tốn với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, khoảng 500 cán bộ nhân viên và tổng tài sản gần 4.000 tỉ đồng, HDBank đã vươn lên trở thành một định chế tài chính hoạt động theo mô hình tập đoàn, với gần 25.000 cán bộ nhân viên, vốn điều lệ hơn 50.000 tỉ đồng, tổng tài sản trên 800.000 tỉ đồng.

Những kết quả ấn tượng của HDBank thời gian qua đều có dấu ấn lãnh đạo của TS Nguyễn Thị Phương Thảo trong vai trò sáng lập, lãnh đạo, dẫn dắt chiến lược đổi mới và phát triển ngân hàng này trong hơn 15 năm.

Đổi mới để giải phóng nguồn lực

Trong hơn ba thập kỷ lao động và cống hiến, TS Nguyễn Thị Phương Thảo đã để lại dấu ấn đậm nét trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như hàng không, tài chính – ngân hàng, đầu tư và công nghệ.

Ở mỗi lĩnh vực, bà đều theo đuổi một triết lý nhất quán: đổi mới để giải phóng nguồn lực, công nghệ để dẫn đầu xu thế, tăng trưởng phải gắn liền với lợi ích quốc gia, văn hoá và con người. Những sáng kiến và cống hiến của bà mang lại những giá trị mới cho hàng triệu khách hàng, giá trị tăng trưởng hiệu quả cho các nhà đầu tư, mang lại hàng trăm ngàn việc làm mới, thúc đẩy tăng trưởng những nơi bà hiện diện.

Nữ tỉ phú người Việt duy nhất Theo Forbes, Việt Nam hiện có 5 tỉ phú USD với tổng tài sản hơn 38 tỉ USD. Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ 2 với tài sản 4,9 tỉ USD, xếp thứ 826 thế giới. Bà Thảo là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Forbes công nhận là nữ tỉ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á năm 2017 và liên tục duy trì đến nay.

Dấu ấn của TS Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ nằm ở tăng trưởng, mà còn ở khả năng giải những bài toán hạ tầng khó nhất bằng tư duy công nghệ. Từ các sáng kiến tối ưu hóa khai thác sân bay, chuyển đổi số toàn diện trong vận hành hàng không, đến việc tiên phong ứng dụng sinh trắc học trong làm thủ tục bay, hay xét nghiệm công nghệ thời COVID-19, giải cứu HOSE thần tốc, bà luôn chọn con đường khó - nhưng mang lại giá trị lớn và lâu dài cho nền kinh tế và xã hội.

Danh hiệu Anh hùng Lao động của bà còn được tôi luyện qua những giai đoạn khó khăn, thách thức. Trong đại dịch, các nền tảng công nghệ phục vụ quản lý xét nghiệm và kiểm soát dịch bệnh được triển khai kịp thời, thể hiện rõ tinh thần công nghệ vì cộng đồng. Hay trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước nguy cơ tê liệt do nghẽn hệ thống, bà đã tiên phong đưa ra sáng kiến cùng các chuyên gia công nghệ khắc phục thần tốc, giúp HOSE vận hành liên tục, ổn định, bảo vệ niềm tin của hàng triệu nhà đầu tư và sự phát triển của thị trường vốn quốc gia.

HDBank hiện phục vụ hơn 20 triệu khách hàng

Theo nữ tỉ phú, việc tiếp nhận giải pháp của một nhóm doanh nghiệp tư nhân với sáng kiến triển khai thí điểm giải cứu HOSE nghẽn mạng lúc đó là chưa có tiền lệ, nên phải bằng quyết định của Thủ tướng thì doanh nghiệp tư nhân mới có thể triển khai được.

"Khi đó, mục tiêu đặt ra triển khai dự án trong 90 ngày, cùng 10 ngày dự phòng, dự án được đặt tên là "HOSE 100". Theo đúng tiến độ, 100 ngày đã hoàn thành. Kết quả, dự án kết nối với các công ty chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán, mua sắm bản quyền và các phần cứng… với toàn bộ nguồn lực của tư nhân. Hiện tại, những hiệu quả mang lại đã chứng minh 4 năm qua dự án vận hành liên tục, ổn định, trong khi chi phí đầu tư chỉ mất vài triệu USD" - bà Thảo nhớ lại.

Trên bình diện quốc tế, năm 2025 ghi dấu những bước đi chiến lược mang tầm toàn cầu của TS Nguyễn Thị Phương Thảo. Các thỏa thuận hợp tác và hợp đồng thương mại quy mô lớn với các tập đoàn hàng đầu thế giới không chỉ tạo động lực tăng trưởng, mà còn góp phần cân bằng thương mại, củng cố niềm tin đối tác, thu hút đầu tư và khẳng định năng lực tài chính, quản trị của doanh nghiệp.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, TS Nguyễn Thị Phương Thảo đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động từ Chủ tịch nước Lương Cường. Danh hiệu cao quý này ghi nhận những đóng góp bền bỉ của nữ doanh nhân tiêu biểu trong hơn ba thập kỷ lao động, sáng tạo và cống hiến trên nhiều lĩnh vực then chốt như hàng không, tài chính – ngân hàng, đầu tư và công nghệ.



