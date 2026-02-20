Năm qua, TPHCM đưa ra xét xử hoặc triệt phá thành công hàng loạt vụ án ma túy với số lượng tang vật lên đến hàng trăm kg và nhiều bị cáo phải nhận mức án cao nhất.

1. Vận chuyển 91 kg ma túy xuyên quốc gia

Cuối tháng 4-2025, Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do Trần Hoàng Tín (SN 1986) cầm đầu.

Điểm lại các vụ án ma túy lớn tại TPHCM

Theo cáo trạng, đường dây này đã vận chuyển trái phép hơn 91 kg ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ. Ma túy được cất giấu tinh vi trong máy lọc không khí, xe máy điện và nhiều vật dụng khác nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin mã hóa để giao dịch, phân công vận chuyển, nhận hàng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Kết thúc phiên tòa, 9 bị cáo bị tuyên án tử hình; 2 bị cáo lãnh án tù chung thân; các bị cáo còn lại nhận mức án từ 20 năm tù trở lên.

Đây được xem là một trong những vụ án ma túy có số lượng bị cáo lĩnh án tử hình nhiều nhất tại TPHCM trong những năm gần đây.

2. Nữ bị cáo SN 2005 lĩnh án tử hình

Tháng 8-2025, TAND TPHCM tiếp tục tuyên án tử hình đối với Nguyễn Xuân Trang (SN 2005) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ vụ án, Trang cùng đồng phạm tổ chức mua bán, cất giữ gần 20 kg ma túy tổng hợp, gồm ketamine và methamphetamine. Ma túy được cất giấu tại nơi ở và phân chia nhỏ để bán lại cho các đầu mối khác trên địa bàn thành phố.

Bị cáo còn rất trẻ nhưng đã giữ vai trò chính trong đường dây. HĐXX nhận định hành vi phạm tội có tổ chức, số lượng ma túy đặc biệt lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Hai đồng phạm Bùi Quốc An (SN 2007) bị tuyên phạt 14 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", còn Võ Tân Định (SN 1989) lĩnh án tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

3. Mua bán ma túy với "ông trùm" ẩn danh trên Zangi

Chiều 3-2-2026, TAND TPHCM tuyên án 5 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy do một đối tượng tên "Bi" (chưa rõ lai lịch) điều hành từ xa qua ứng dụng Zangi.

Theo hồ sơ, từ tháng 8-2024, Trần Quang Hiệp (SN 1998, quê Tây Ninh) nhận ma túy từ "Bi", thuê đồng phạm cất giấu, phân chia và giao cho khách. Rạng sáng 14-9-2024, Công an TPHCM bắt quả tang một đồng phạm vận chuyển gần 1 kg methamphetamine; khám xét mở rộng thu giữ thêm nhiều kg ma túy các loại và cả vũ khí quân dụng.

HĐXX tuyên tử hình Trần Quang Hiệp; 3 bị cáo lãnh án chung thân; một bị cáo khác bị phạt 7 năm 6 tháng tù. Riêng đối tượng "Bi" chưa đủ căn cứ xử lý do chưa xác định được nhân thân.

4. Anh lãnh án tử, em gái nhận án chung thân

Ngày 13-1-2026, TAND TPHCM đưa ra xét xử đối với các bị cáo trong đường dây ma túy do Trần Quang (SN 1985) cầm đầu và hoạt động cùng em gái là Trần Thụy Ái Vy (SN 1989). Từ giữa tháng 3-2023, lực lượng Công an TPHCM bắt giữ đồng phạm Nguyễn Thị Hồng Hạnh với hơn 48 g methamphetamine và mở rộng điều tra, thu giữ tổng cộng hơn 3,8 kg ma túy các loại gồm methamphetamine, ketamine và MDMA.

Cơ quan điều tra xác định Quang trực tiếp chỉ đạo mua ma túy từ Campuchia về phân phối, dùng chứng minh nhân dân giả để thuê nhà làm "đại bản doanh". HĐXX tuyên tử hình Trần Quang về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sử dụng tài liệu giả"; em gái của Quang là Vy và Nguyễn Văn Dũng mỗi người nhận án tù chung thân; Hà Hải Trung Chính bị phạt 20 năm tù và Hồng Hạnh 16 năm tù.





5. Chuyên án "VN10"

Song song với các phiên tòa xét xử, năm 2025 cũng ghi nhận nhiều chiến công của Công an TPHCM trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Nổi bật là chuyên án "VN10", triệt phá hơn 500 băng nhóm mua bán, vận chuyển ma túy phức tạp, bắt giữ hàng nghìn nghi phạm và thu giữ số lượng ma túy lên tới hơn 245 kg các loại trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận trong nửa đầu năm 2025.