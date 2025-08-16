Nhiều trường hợp "đóng viện phí cho người lạ" đến gặp bệnh nhân để động viên, song đa số đến và đi âm thầm, thậm chí không để lại tên tuổi

Một chiều mưa rả rích giữa tháng 8-2025, bên hàng ghế nhựa dọc hành lang Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), chị Huỳnh Thị Nghi (40 tuổi) run run ngắm bức ảnh con trai lưu trong điện thoại.

Ngắm ảnh con trai khi còn khoẻ mạnh trong điện thoại, chị Nghi không khỏi xót xa.

Bức ảnh được chụp cách đây chưa lâu, khi ấy, trên môi bé T.G.K. (8 tuổi) vẫn nở nụ cười tươi rói, tinh nghịch. Nhưng giờ đây, nụ cười trong ảnh lại như lưỡi dao cứa vào tim chị Nghi.

Đêm 25-6 là một đêm không thể quên với gia đình chị Nghi, khi bé K. bị xe tông, chấn thương nặng. Gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, sức khỏe bé vẫn chưa hồi phục, ngày xuất viện còn rất xa.

Chồng chị Nghi là lao động tự do, còn chị nhiều năm nay ở nhà chăm 4 con nhỏ, đứa lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất mới 2 tuổi. Cả gia đình 6 người đều trông chờ vào thu nhập ít ỏi của chồng nên gần 2 tháng bé K. nhập viện, gia đình chị Nghi dần kiệt quệ.

Trong những ngày đau thương, bế tắc đó, bé K. nhiều lần được người lạ đóng viện phí với số tiền tổng cộng 13,5 triệu đồng, như tiếp thêm sức mạnh cho gia đình chị Nghi trong hành trình tìm lại sức khỏe cho con trai.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thông (36 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và con gái là bé N.H.T.V (14 tuổi) cũng 3 lần được giúp đỡ viện phí với số tiền 4,5 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Thông bất ngờ được bệnh viện mời ký nhận biên lai viện phí do người lạ đóng giúp



Câu chuyện của cha con anh Thông đượm buồn và đầy thử thách, khi bé T.V. đang khoẻ mạnh bỗng phát hiện mắc Lupus ban đỏ - một bệnh tự miễn nguy hiểm và đi theo dai dẳng cả cuộc đời. Chỉ chưa đầy 3 tháng, hai cha con đã 5 lần khăn gói từ quê vào bệnh viện để chữa trị.

Hành trình vẫn còn kéo dài chưa biết điểm dừng. Khi bất ngờ có thêm sự đồng hành của những người lạ, gia đình anh Thông rất cảm kích.

"Tôi không biết người giúp đỡ mình là ai, chỉ thấy thật xúc động và không biết nói gì ngoài hai tiếng biết ơn" – anh Thông bày tỏ.

CLIP: Xúc động khi bất ngờ nhận được lòng tốt của người lạ

Giống như trường hợp anh Thông và chị Nghi, thời gian qua, nhiều bệnh nhân khác cũng bất ngờ được nhận khoản hỗ trợ viện phí từ những người xa lạ. Tờ biên lai không đề tên tuổi người tặng, người nhận không biết ân nhân của mình là ai.

Cứ vậy mà việc làm ý nghĩa này đã được duy trì suốt nhiều năm qua, mang lại không ít hy vọng, động lực cho các bệnh nhân và người nhà trong cơn khốn khó.



Ngoài những cá nhân đến "đóng viện phí cho người lạ", hiện nay, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 có trên 10 nhóm thiện nguyện hoạt động bền bỉ và âm thầm như: Hát để sẻ chia, MMO, Hướng Dương Xanh, Thuận Tâm, An Nhiên Tour…

Trong đó, nhóm Hát để sẻ chia đã có thâm niên "đóng viện phí cho người lạ" gần 10 năm. Nhóm hoạt động từ năm 2016, các thành viên ở nhiều độ tuổi, công việc khác nhau nhưng đều có chung mục tiêu: Mang lời ca tiếng hát để đổi lấy hy vọng cho bệnh nhân.

Đều đặn các ngày cuối tuần, nhóm tìm đến các quán ăn để ca hát, phục vụ thực khách. Chi phí vận hành những buổi biểu diễn đều do thành viên tự góp với nhau. Toàn bộ số tiền thu được đều dùng để đóng viện phí cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP HCM.

Hoạt động hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện không mới, nhưng thời gian gần đây, nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội, "đóng viện phí cho người lạ" trở thành trend (hiện tượng, trào lưu) và nhận được nhiều sự hưởng ứng của cộng đồng mạng. Đây là minh chứng sống động cho lòng nhân ái, lối sống tử tế, nhân văn và đầy trách nhiệm với cộng đồng của người trẻ.

Trong một lần xem được thông tin về trào lưu này trên mạng xã hội, anh Nguyễn Sinh Thắng (29 tuổi, ngụ TP HCM) đề xuất ngay với vợ là chị Lê Thị Thảo (27 tuổi) về việc đóng viện phí hỗ trợ bệnh nhân. Chị Thảo đồng ý không đắn đo. Làm lao động tự do với thu nhập vừa đủ sống nhưng vợ chồng anh Thắng sẵn sàng trích ra 5 triệu đồng để đóng viện phí cho người lạ.

Trong lúc đóng tiền, anh Thắng và chị Thảo chứng kiến hoàn cảnh một bệnh nhi khác cũng khó khăn không kém. Họ liền hỏi xin các nhân viên Phòng CTXH một phong bì rồi để vào đó 2 triệu đồng tiền mặt, gửi trực tiếp cho gia đình bệnh nhi ấy.

Suốt hành trình bền bỉ kết nối những tấm lòng, có nhiều trường hợp khiến các nhân viên Phòng CTXH Bệnh viện Nhi Đồng 2 xúc động và nhớ mãi.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thúy (Phó Phòng CTXH Bệnh viện Nhi Đồng 2) cho biết vẫn nhớ như in câu chuyện về một bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp, phải điều trị thời gian dài và tốn khá nhiều chi phí, con số lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau thời gian tích cực điều trị, được các y bác sĩ ở khoa và các nhân viên Phòng CTXH động viên tinh thần mỗi ngày, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm, sức khỏe bệnh nhi đã tiến triển và hồi phục tích cực. Điều đáng quý là khi bé xuất viện, gia đình đã chủ động dành khoản tiền còn lại mà họ từng nhận từ nhà hảo tâm để đóng góp, giúp các hoàn cảnh khó khăn khác.

Tương tự, có một số trường hợp khi bệnh nhi không qua khỏi, gia đình cũng nhường lại số tiền được hỗ trợ để Phòng CTXH tiếp tục gửi đến bệnh nhân khó khăn. Thậm chí, có gia đình đi vay mượn thêm tiền để lo cho con nhưng khi không may hành trình phải dừng lại giữa chừng, họ đã dành số tiền vay được đó để âm thầm đóng góp cho các hoàn cảnh khác...

Ngoài những cá nhân, tập thể thường xuyên đến "đóng viện phí cho người lạ", theo chị Thúy, ngay tại bệnh viện còn có nhiều bác sĩ, nhân viên y tế thời gian qua cũng tích cực tham gia đóng góp, âm thầm hỗ trợ bệnh nhân. Chưa kể, họ còn giới thiệu, kết nối để người thân, bạn bè làm việc ý nghĩa này. Phòng CTXH của bệnh viện nhờ đó được xem như mái nhà nhỏ gắn kết yêu thương, chứng kiến biết bao sự sẻ chia thầm lặng mà đầy cao cả.

"Chỉ cần xuất phát từ tấm lòng chân thành, mỗi người đều có thể góp phần mang lại sự sống và nụ cười cho các em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật. Mong rằng trend "đóng viện phí cho người lạ" ngày càng nhân rộng trong cộng đồng" – chị Nguyễn Thị Thúy bày tỏ.