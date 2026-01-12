VIDEO
Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí Tết ở TPHCM

Ngọc Vân - Thanh Trúc -

(NLĐO) – Trước thềm năm mới 2026, đường Hải Thượng Lãn Ông (TPHCM) rực rỡ đồ trang trí truyền thống, thu hút nhiều du khách nước ngoài dừng chân trải nghiệm.

Những ngày này, dọc hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông, các cửa hàng bày bán đủ loại đồ trang trí Tết truyền thống như câu đối, lồng đèn, bao lì xì, hoa giả, mai – đào trang trí… Tất cả tạo nên không gian đậm chất Tết cổ truyền, khiến con đường luôn nhộn nhịp từ sáng đến tối.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí Tết ở TP HCM - Ảnh 1.

Không khí mua sắm Tết nhộn nhịp trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP HCM), các cửa hàng tất bật bán đồ trang trí, trong đó mai giả được nhiều khách lựa chọn.

Không chỉ đa dạng về mẫu mã, các mặt hàng trang trí Tết tại đây còn phong phú về mức giá, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Theo ghi nhận, các sản phẩm bán chạy như câu đối, hoa lụa cao cấp, tượng Thần Tài… có giá dao động từ 50.000 đến 500.000 đồng, tùy chất lượng và kích thước.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí Tết ở TP HCM - Ảnh 2.
Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí Tết ở TP HCM - Ảnh 3.
Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí Tết ở TP HCM - Ảnh 4.

Câu đối, hoa lụa được trưng bày bắt mắt, thu hút đông đảo khách mua sắm.

Anh Nguyễn Thanh Huy, nhân viên cửa hàng Hiền Vũ, cho biết từ sau Giáng sinh, cửa hàng đã bắt đầu trưng bày hàng Tết sớm để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, tránh cảnh chen chúc vào cao điểm cuối năm.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí Tết ở TP HCM - Ảnh 5.

Anh Huy cho biết: " Cửa hàng dọn bán từ 6 giờ sáng đến chiều tối, đông nhất là tầm chiều đổ về tối. Các mặt hàng năm nay nhìn chung giá cả vẫn ổn định, không quá khác biệt so với năm trước."

Là khách hàng quen thuộc của con đường này nhiều năm, chị Lê Thị Ánh Ngọc (21 tuổi, phường Đa Phước) cho biết chị tranh thủ ghé mua đồ trang trí Tết trước giờ làm việc. 

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí Tết ở TP HCM - Ảnh 6.

"Không khí ở đây rất rộn ràng, đi ngang là thấy nôn nao mùa xuân. Tôi mua câu đối để trang trí từ bây giờ, vừa đỡ đông mà giá cả cũng hợp lý" – chị Ngọc nói.

Không chỉ thu hút người dân TPHCM, không khí Tết sớm tại thủ phủ đồ trang trí Hải Thượng Lãn Ông còn gây ấn tượng mạnh với du khách quốc tế.

Bà Patricia, du khách người Pháp vừa hoàn thành chuyến xuyên Việt bằng xe máy từ Hà Nội vào TPHCM, cho biết bà không khỏi bất ngờ khi lạc bước vào con phố rực đỏ sắc Tết.

"Tôi thật sự cảm nhận được không khí Tết lan tỏa khắp thành phố. Rất nhiều màu sắc và đây là lần đầu tôi được trải nghiệm, cảm giác thật tuyệt vời" – bà Patricia chia sẻ.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí Tết ở TP HCM - Ảnh 7.

Vợ chồng bà Patricia thích thú trước không khí Tết rộn ràng với nhiều sắc màu.

Càng gần Tết Nguyên đán, đường Hải Thượng Lãn Ông càng trở thành điểm đến sôi động của TP HCM. Người dân sắm sửa những vật dụng nhỏ để trang hoàng nhà cửa, người nhập hàng sỉ về kinh doanh, tất cả cùng chung mong ước một năm mới sung túc, bình an.

