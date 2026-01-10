Từ ngày 1-7-2025, TPHCM đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị và liên kết vùng của thành phố trong giai đoạn mới.

Sau sáp nhập, TPHCM có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người. Trên nền tảng không gian được mở rộng, thành phố xác lập mô hình phát triển "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột", thể hiện tư duy phát triển tổng thể, phân vai rõ ràng giữa các khu vực, phát huy tối đa lợi thế so sánh, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng phía Nam.

Việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025 cùng với việc tổ chức lại không gian phát triển được xem là bước cải cách quan trọng về tổ chức bộ máy và phương thức quản trị. Đến nay, bộ máy từ thành phố đến xã, phường, đặc khu từng bước đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức điều hành, phục vụ ngày càng tốt hơn.

Sự kiện sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, định hình không gian phát triển theo mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột" được đánh giá là dấu mốc chiến lược, đặt nền tảng cho chặng đường phát triển lâu dài, bền vững của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Triệu con tim ấy đã cùng hòa nhịp trong ngày hội non sông A50, làm nên một sự kiện - lễ hội quy tụ sự tham gia, hòa nhịp đông đảo nhất tại TPHCM và cả nước từ khi non sông thống nhất.

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của TPHCM, khi thành phố và cả nước chào đón kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố, đồng thời tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và thể thao đã góp phần tạo nên diện mạo hiện đại của TPHCM hôm nay.

Hàng loạt hoạt động đã diễn ra tại các địa điểm như Công viên Bến Bạch Đằng, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và các khu vực phụ cận, với các sự kiện đặc sắc.

Cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tháng 4-2025 được xem là sự kiện lớn, đặc biệt và tập hợp được đông đảo nhân dân chưa từng có ở TPHCM kể từ khi đất nước thống nhất.

Sự kiện diễn ra với sự tham gia của nhiều lực lượng, đơn vị ở Trung ương và TPHCM nhưng nòng cốt để làm nên thành công chính là nhân dân - với hàng triệu con tim hướng về ngày hội 50 năm thống nhất non sông. Và, nhân dân mới chính là "khối diễu binh, diễu hành" lớn nhất để tạo nên không khí chưa từng có của ngày hội.

Sự kiện còn ý nghĩa hơn khi tại đây Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM do đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong phòng chống đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thời điểm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước cũng là lúc thành phố đạt nhiều mục tiêu lớn về kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt cả nước và đang trong giai đoạn vươn mình để trở thành trung tâm lớn của khu vực và thế giới. Ngày hội non sông sau 50 năm thống nhất đất nước vì thế không chỉ là một dịp kỷ niệm mà là dịp kết tinh của thành quả, cảm xúc, sự phấn chấn hướng vào tương lai.

Từ ngày 13-10 đến 15-10-2025, TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn lao của Trung ương đối với Đảng bộ và nhân dân TPHCM trong vai trò một trong những đầu tàu phát triển của cả nước.

Đại hội thống nhất 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025 - 2030 về kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Đồng thời, thống nhất 3 chương trình trọng điểm, đột phá của TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực. Thông qua 10 nhiệm vụ chủ yếu phát triển TPHCM, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trước đó, 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đại hội cơ sở được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mới của Trung ương và Tổng Bí thư, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí và khát vọng phát triển mạnh mẽ của từng địa phương trong tổng thể chiến lược phát triển thành phố.

Đặc biệt, việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã nhận được sự tham gia tích cực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, gắn với thực tiễn đời sống và yêu cầu phát triển đã được tiếp thu, hoàn thiện, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn của nhân dân thành phố vào một giai đoạn phát triển mới, năng động và hiệu quả hơn.

Ngay sau Đại hội, TPHCM đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, ban hành Chương trình hành động với các đề án, dự án và nhiệm vụ cụ thể, rõ việc, rõ tiến độ, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Sau cột mốc sáp nhập mang tính lịch sử, chính quyền TPHCM đã ngay lập tức bắt tay vào nhiệm vụ cấp thiết: kiến tạo "bộ khung" vững chắc để cỗ máy siêu đô thị vận hành ổn định, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển mới. Tâm điểm của chiến lược này chính là việc Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết 260 (thay thế Nghị quyết 98). Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I xác định đây là cơ hội "kim cương", tạo đột phá thể chế, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đây thực sự là một "đường băng thể chế" rộng mở, tháo gỡ những điểm nghẽn lâu năm.

Quan trọng hơn, Nghị quyết 260 đã mở ra một hành lang pháp lý thoáng rộng, đánh dấu bước chuyển mình căn bản từ tư duy "xin cơ chế thí điểm" sang thế chủ động được "trao quyền và tự chịu trách nhiệm". Từ bệ phóng này, thành phố có công cụ đắc lực để áp dụng các thủ tục đầu tư đặc biệt, từ việc vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế, thành lập các khu thương mại tự do (FTZ) cho đến mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Những cơ chế vượt trội này tạo nên sức cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó, HĐND TPHCM mới đã tập trung tổ chức các kỳ họp chuyên đề với quy trình gọn, ban hành nghị quyết kịp thời, bảo đảm không phát sinh khoảng trống pháp lý, đồng thời rà soát và thay thế phần lớn nghị quyết cũ để áp dụng thống nhất. Cùng thời gian, HĐND xã, phường, đặc khu ban hành trên 2.707 nghị quyết, bảo đảm tính liên thông và đồng bộ trong hệ thống. Hành lang pháp lý được củng cố; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; chi phí tuân thủ giảm; nguồn lực được phân bổ hiệu quả hơn; quản trị duy trì ổn định, kỷ cương; các phản hồi từ người dân và doanh nghiệp ghi nhận chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, HĐND thành phố đã thông qua hàng loạt nghị quyết về an sinh xã hội, với nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Điển hình, TPHCM là nơi đi đầu trong việc thiết lập mạng lưới an sinh bao phủ trọn vẹn các thế hệ. Đó là chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi từ 65 đến dưới 75 tuổi.

Ngoài ra, học sinh trên địa bàn TPHCM được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Đặc biệt, từ năm 2026, trẻ em mồ côi, khuyết tật hay thuộc hộ nghèo sẽ được thành phố chăm lo từ bữa ăn trưa, bộ đồng phục đến các dịch vụ giáo dục thiết yếu. Cách làm của TPHCM chính là thực tiễn sinh động, là bài học quý giá để có thể nhân rộng ra các địa phương khác, góp phần xây dựng một hệ thống an sinh bền vững cho cả nước.

TPHCM - Thành phố nghĩa tình với chuỗi hoạt động "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn" đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực.

Thông qua các hoạt động trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, MTTQ Việt Nam thành phố và các xã, phường, đặc khu đã tổ chức chăm lo cho người dân với tổng giá trị hơn 84 tỉ đồng. Đồng thời, tổ chức chăm lo Tết với hơn 367.036 suất quà với tổng kinh phí hơn 265,179 tỉ đồng. Xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 44,8 tỉ đồng, thực hiện 1.974 công trình hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", ra mắt 1.680 Khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản", tích cực triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống cao.

Công tác chăm lo an sinh xã hội được xác định là điểm nhấn xuyên suốt trước, trong và sau Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đặc biệt, với tinh thần "TPHCM - Vì cả nước, cùng cả nước", nhân dân thành phố cũng đã tích cực đóng góp sức người, sức của với hơn 340 tỉ đồng để ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung và miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra trong năm 2025, lan tỏa mạnh mẽ phẩm chất nghĩa tình của người dân thành phố mang tên Bác.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, lãnh đạo TPHCM đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi và chuyển 50 tỉ đồng, hơn 2.900 tấn nhu yếu phẩm, 10.000 áo phao, 10.000 túi thuốc và huy động lực lượng y tế, tình nguyện viên, phương tiện vận tải, cơ giới và trang thiết bị để hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại.

Bên cạnh đó, từ kinh phí đóng góp quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" do nhân dân thành phố ủng hộ, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được thực hiện với tổng trị giá 44,15 tỉ đồng. Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo, một bước ngoặt lịch sử được hoàn thành vượt tiến độ và hòa lưới ngày 1-9-2025, mang nguồn điện ổn định cho hơn 12.000 cư dân.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động tổ chức thường xuyên các hoạt động chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng kinh phí 15 tỉ đồng.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của TPHCM. Đây là năm thành phố định hình không gian phát triển mới với mô hình "3 vùng - 3 hành lang - 1 đặc khu - 5 trụ cột" sau khi hoàn tất việc sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Thành phố ngày càng hội tụ nhiều lợi thế vượt trội về thể chế, quản trị và chuyển đổi số.

Năm 2025 tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 8,03%, tổng giá trị GRDP ước đạt 3 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD, gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 800.043 tỉ đồng (đạt 119,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 114,7% so với dự toán HĐND thành phố giao).

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 8,16 tỉ USD. Thành lập mới 59.750 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký và bổ sung đạt hơn 2 triệu tỉ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,5%. Tổng doanh thu du lịch đạt 260.000 tỉ đồng, tăng mạnh 36,1% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,9% (cùng kỳ tăng 5,7%), cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực công nghiệp.

Một điểm nhấn khác mang ý nghĩa chiến lược là việc Chính phủ công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TPHCM và Đà Nẵng. Trong dịp này, TP HCM cũng ra mắt Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Đây là bước đi then chốt nhằm nâng cao vai trò của TPHCM trong mạng lưới tài chính khu vực, qua đó thu hút dòng vốn trung và dài hạn, phát triển các dịch vụ tài chính chất lượng cao.

Nhìn tổng thể, năm 2025 không chỉ là mốc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, mà còn là năm TPHCM đặt những viên gạch quan trọng cho một chu kỳ phát triển mới. Với nền tảng kinh tế tăng trưởng vững chắc, đời sống người dân được nâng cao và đặc biệt là sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế, TPHCM đang từng bước khẳng định vị thế của một đô thị năng động, hội nhập sâu rộng, giữ vững vai trò "đầu tàu" của cả nước, từ đó tạo tiền đề hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM với hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông và chỉnh trang đô thị được khánh thành, đưa vào hoạt động, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, văn minh.

Trong năm, thành phố đã khánh thành và thực hiện hàng loạt dự án trọng điểm như dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM; Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và đầu tư xây dựng khu vực Quảng trường Thùy Vân.

Cùng với đó, 3 bệnh viện cửa ngõ của thành phố (gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi) với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng đã được khánh thành, góp phần nâng cao năng lực y tế, giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung tâm và chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.

Lễ khởi công các công trình trọng điểm tại khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

Công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được đẩy mạnh với hàng loạt dự án cải tạo môi trường, hạ tầng kỹ thuật như kênh Nước Đen, Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, bờ Bắc kênh Đôi, qua đó mang lại không gian sống xanh, sạch, đẹp cho người dân. Các không gian công cộng trung tâm như Bến Bạch Đằng, Công viên Mê Linh được khoác lên diện mạo mới giàu bản sắc, trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Thành phố cũng giới thiệu thêm nhiều công trình mới như Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu, Rạp Xiếc - Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, đồng thời khánh thành Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo - hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế.

Đặc biệt là việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia đầu tư trực tiếp của khu vực tư nhân. Công trình không chỉ thể hiện tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của TPHCM trong hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, mà còn là kết quả cụ thể của việc triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực mới cho phát triển hạ tầng và tăng trưởng bền vững của thành phố trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, TPHCM cũng quan tâm đến việc phát triển không gian công cộng trong tương lai gần, nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân trên địa bàn thành phố. Điển hình như Công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, trong đó có đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 được quy hoạch trên diện tích khoảng 6,8 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 1.376,8 tỉ đồng, được xây dựng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Công trình thể hiện sự tri ân và tưởng nhớ các nạn nhân đã qua đời trong đại dịch COVID-19; đồng thời kết hợp khai thác không gian ngầm, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao giá trị sử dụng đất, tối ưu hóa không gian, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong khu vực và giảm tải áp lực giao thông lên các tuyến đường xung quanh…

Tất cả những điều này đã tạo nên một bức tranh phát triển nổi bật, phản ánh tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn tầm của TPHCM trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Đó là hướng đến một đô thị lớn không ngừng đột phá, phát triển bền vững hơn nữa trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025 được xem là dấu mốc nổi bật của du lịch TPHCM khi ngành đạt bước phát triển toàn diện về quy mô, chất lượng và vị thế quốc tế. Không chỉ phục hồi mạnh mẽ, du lịch thành phố đã vươn lên giữ vai trò ngành dịch vụ mũi nhọn, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở, hội nhập ngày càng sâu rộng.

Dấu ấn rõ nét nhất trong năm là việc TPHCM tiên phong triển khai mô hình "sự kiện trong sự kiện" mang tầm vóc quốc tế. Lần đầu tiên, bốn sự kiện lớn gồm Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu lần thứ 12, Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế và Diễn đàn Xuất khẩu TPHCM được tổ chức đồng thời, hình thành Tuần lễ Kinh tế - Du lịch quốc tế. Mô hình này thể hiện năng lực điều phối liên ngành, trình độ tổ chức chuyên nghiệp và vai trò dẫn dắt của TP HCM trong hợp tác khu vực.

Hiệu quả kinh tế từ đổi mới mô hình xúc tiến thể hiện rõ qua các con số tăng trưởng ấn tượng. Lượng khách quốc tế tăng từ 6,1 triệu lên 8,5 triệu lượt, doanh thu du lịch tăng từ 190.000 tỉ đồng lên 260.000 tỉ đồng, chiếm hơn một phần ba quy mô du lịch cả nước. Năm 2024, du lịch đóng góp 10,73% GRDP thành phố; sang năm 2025, tỉ lệ này dự kiến tiếp tục tăng. Đáng chú ý, trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 ước đạt hơn 746.438 tỉ đồng, doanh thu từ du lịch chiếm 1/3, khẳng định vai trò trụ cột của ngành trong cơ cấu kinh tế đô thị.

Không dừng lại ở tăng trưởng, du lịch TPHCM còn ghi dấu ấn bằng hàng loạt giải thưởng quốc tế uy tín tại TPO Best Awards, World Travel Awards và International Business Awards, qua đó củng cố hình ảnh thành phố là trung tâm tổ chức sự kiện, điểm đến năng động, sáng tạo và có sức cạnh tranh hàng đầu khu vực châu Á.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển chiến lược của TPHCM trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở đầu quá trình triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với vai trò kiến tạo và dẫn dắt, chính quyền Thành phố đồng hành cùng cộng đồng khoa học, công nghệ và doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối - hợp tác - chia sẻ nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực tri thức, công nghệ và thị trường. Dấu mốc tiêu biểu là đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TPHCM.

Đóng góp của khoa học và công nghệ cho tăng trưởng ngày càng rõ nét. TPHCM đứng thứ hai cả nước về số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trung bình 9.300 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ mỗi năm, cho thấy năng lực sáng tạo và quản trị tài sản trí tuệ ngày càng được nâng cao.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh, khẳng định vị thế đầu tàu quốc gia khi chiếm hơn 50% số lượng startup cả nước, quy tụ trên 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng 18 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 55 cơ sở ươm tạo, gần 200 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và nhiều không gian sáng tạo mở. Giá trị hệ sinh thái khởi nghiệp TPHCM đứng thứ ba Đông Nam Á, đạt 5,2 tỉ USD, xếp hạng 110/1.000 thành phố có hệ sinh thái năng động nhất thế giới

Thành phố đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, nổi bật qua việc tập trung chuyển đổi số trong cải cách hành chính, giải quyết những nhu cầu thiết yếu của đông đảo người dân về y tế, giáo dục.

Với quy mô sau sáp nhập rộng hơn về diện tích, lớn hơn về dân số, TPHCM cung cấp các dịch vụ công liên tục, thông suốt khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc điều hành, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân dựa trên dữ liệu cùng các mô hình "Trạm công dân số", kiosk tự phục vụ, robot thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã góp phần tạo nên hình ảnh chính quyền hiện đại, minh bạch, gần dân, lấy người dân làm trung tâm.

Chuyển đổi số trong y tế được triển khai thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả trực tiếp cho người bệnh. Đến năm 2025, có 99% bệnh viện và 163/164 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử; 2,9 triệu sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID; công nghệ AI được ứng dụng hiệu quả trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện tuyến cuối. Những bước chuyển mạnh mẽ đang từng bước đưa TPHCM trở thành trung tâm du lịch y tế công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á, thu hút bệnh nhân quốc tế điều trị bằng các kỹ thuật hiện đại có sự hỗ trợ của robot và AI.

Trong lĩnh vực giáo dục, TPHCM tạo dấu ấn đột phá với việc triển khai mô hình "Trường học số" trên quy mô toàn thành phố. Học bạ số, giáo án điện tử, chữ ký số trở thành tiêu chuẩn bắt buộc; mô hình "Lớp học không biên giới" được triển khai đại trà, kết nối trực tiếp với các trường quốc tế… qua đó không chỉ hình thành một hệ sinh thái giáo dục số toàn diện, mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục hiện đại và bình đẳng cho học sinh từ đặc khu Côn Đảo đến các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, lan tỏa tinh thần sẻ chia và kết nối tri thức.

Văn học nghệ thuật, báo chí, truyền thông và thể dục, thể thao thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong đời sống xã hội. Các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao đã góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự phát triển của Thành phố và đất nước, mà điểm nhấn là các sự kiện trọng đại như A50, A80 và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Văn học nghệ thuật TPHCM nổi bật với chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm, tiêu biểu là việc vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật giai đoạn 1975-2025. Chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa thấy hiệu quả rõ nét qua sự bùng nổ của các concert, đại nhạc hội và doanh thu điện ảnh với 11 phim Việt đạt mốc trăm tỉ. Sân khấu TPHCM cũng để lại nhiều ấn tượng tại các liên hoan trong và ngoài nước, khẳng định vị thế văn hóa - nghệ thuật của Thành phố.

Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 50 năm Báo chí Thành phố mang ý nghĩa đặc biệt ghi nhận sự đóng góp quan trọng của lực lượng tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Nửa thế kỷ qua, báo chí thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trú đóng trên địa bàn thành phố đã kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện hiệu quả vai trò phản biện xã hội và lan tỏa các giá trị nhân văn; luôn chủ động chống tin giả, tin xấu độc, góp phần giữ vững niềm tin xã hội, xứng đáng vị thế trung tâm báo chí năng động, hiện đại hàng đầu cả nước.

Thể thao TPHCM năm 2025 một lần nữa khẳng định vai trò đầu tàu cả nước. Với 147 huy chương, trong đó bơi và điền kinh là các môn mũi nhọn, Đoàn học sinh TPHCM xếp nhất toàn đoàn tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc. Đặc biệt, màn đồng diễn Vovinam với số lượng học sinh tham gia đông nhất thế giới đã được Guinness công nhận, tạo hiệu ứng mạnh về thể thao học đường. Bóng đá nữ duy trì thành tích cao, trong khi Marathon Quốc tế TPHCM 2025 thu hút hơn 23.000 vận động viên, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hội nhập.

Năm 2025, TPHCM được UNESCO công nhận là "Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á. Danh hiệu này ghi nhận năng lực sáng tạo của Thành phố với 935 doanh nghiệp, hơn 9.000 lao động trong lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp điện ảnh. Ngay sau khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, TPHCM đã thể hiện sự chủ động qua thành công của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, ra mắt "Cẩm nang TPHCM - Điểm đến sản xuất phim", đồng thời tổ chức nhiều hội thảo về chính sách, hạ tầng và mô hình phát triển điện ảnh.

Năm 2025, Lực lượng vũ trang TPHCM và hai đơn vị thuộc Công an Thành phố (Phòng An ninh nội địa và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thế trận quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho TPHCM phát triển.

Lực lượng vũ trang Thành phố là một trong những đơn vị điển hình trong công tác sắp xếp tổ chức "tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại"; tham mưu, phối hợp và tổ chức các khối tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tạo dấu ấn sâu sắc, có sức lan tỏa lớn.

Năm 2025 TPHCM là địa phương có chỉ tiêu và số lượng công dân nhập ngũ cao nhất cả nước (gần 5.000 người), hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng cao; là địa phương điển hình của cả nước trong thực hiện chính sách hậu phương Quân đội. Lực lượng vũ trang Thành phố phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hàng loạt sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa đặc biệt quan trọng của đất nước và Thành phố, với yêu cầu cao, áp lực lớn, phạm vi bảo vệ rộng, thời gian kéo dài.

Công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh thông tin - truyền thông được triển khai toàn diện, có chiều sâu; vừa bảo đảm yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, vừa tạo môi trường an toàn, minh bạch, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Qua đó góp phần khẳng định hình ảnh một TPHCM ổn định, an toàn, thân thiện, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác phòng, chống tội phạm được triển khai với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", liên tiếp phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được tổ chức bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Nhờ đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 24% so với cùng kỳ; các loại tội phạm xâm phạm trực tiếp đến đời sống nhân dân giảm sâu so với năm 2024, trong đó nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu giảm hơn 29%. Nhiều vụ án kinh tế, ma túy lớn được phát hiện, đấu tranh, triệt phá.

Những kết quả toàn diện, sâu sắc đạt được trong năm 2025 của Lực lượng vũ trang TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Quân đội, Công an trong sự nghiệp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trên tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại của Thành phố đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, công tác đối ngoại của TPHCM ghi dấu ấn mạnh mẽ từ chiến lược đến thực tiễn trên tất cả các trụ cột: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thành phố đã tổ chức thành công hơn 70 sự kiện đối ngoại mang tầm khu vực và quốc tế trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch, tiêu biểu như: Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025 (VESAK), Diễn đàn Kinh tế mùa thu, Diễn đàn Đối thoại cấp cao ASEAN - Ý, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO), Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông Minh (ICF Global Summit)...

Các sự kiện văn hóa đối ngoại trong và ngoài nước cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, có thể kể đến chương trình nghệ thuật tại Busan, Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị TPHCM - Busan, khánh thành Biểu tượng Hữu nghị quốc tế tại Công viên Bến Bạch Đằng, hay sự kiện Đi bộ Hữu nghị chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam...

Thành phố đã tiếp đón 11 đoàn nguyên thủ các nước; lãnh đạo Thành phố đã tiến hành hơn 500 cuộc tiếp xúc với các đối tác nước ngoài; ký kết 6 biên bản hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực là trọng tâm phát triển của Thành phố như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, trung tâm tài chính, môi trường, y tế...

Sau khi sáp nhập, không gian hợp tác quốc tế của Thành phố cũng mở rộng hơn với 87 địa phương kết nghĩa trên khắp thế giới, tạo nên mạng lưới kết nối rộng khắp, góp phần duy trì tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực.

Những nỗ lực và thành tựu trong công tác đối ngoại của TPHCM trong năm 2025 không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong hợp tác quốc tế cấp địa phương của Thành phố mà còn góp phần lan tỏa tinh thần "ngoại giao phục vụ phát triển", lan tỏa niềm tin, thúc đẩy hợp tác, nâng cao vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng - như một "thành phố mở", một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu tiềm năng trong khu vực và trên thế giới.







