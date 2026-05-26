Theo báo cáo tình hình xử lý các dự án tồn đọng của Sở Tài chính TPHCM, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, khó khăn cần gỡ vướng. Trong đó, 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 778 công trình thuộc thẩm quyền xử lý của TPHCM.

Thành phố đã có phương án tháo gỡ vướng mắc cho 838 dự án này. Cụ thể, 417 dự án hoàn tất tháo gỡ vướng mắc, 393 công trình cơ bản xử lý xong khó khăn, còn lại 28 dự án đang triển khai các bước tháo gỡ tiếp theo. Tổng mức đầu tư các dự án trên là hơn 206.000 tỉ đồng, khơi thông cho hơn 17.000 ha đất.

Một trong số đó là dự án LakeView City của Tập đoàn Novaland tại khu Nam Rạch Chiếc (phường Bình Trưng). Trong nhiều năm, dự án gặp khó khăn do chưa xác định được thời điểm tính tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính liên quan đến nguồn gốc đất.

Sau khi các cơ quan chức năng thống nhất phương án xác định nghĩa vụ tài chính, nút thắt lớn nhất của dự án đã được tháo gỡ. Điều này không chỉ giúp chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý mà còn tạo cơ sở để đẩy nhanh quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân.

Tương tự, dự án Khu thương mại dịch vụ - căn hộ Bình Đăng do Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư tại khu vực quận 8 trước đây cũng đang được triển khai trở lại sau hơn 6 năm gần như "đóng băng".

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các thủ tục điều chỉnh pháp lý liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp, quy hoạch và gia hạn tiến độ đầu tư. Cuối năm 2025, UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát hồ sơ, tạo điều kiện để dự án tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, quãng thời gian đình trệ kéo dài đã khiến doanh nghiệp chịu áp lực tài chính lớn, phải duy trì bộ máy và gánh chi phí lãi vay trong nhiều năm mà không thể triển khai kinh doanh.

Một dự án khác vừa được khơi thông là Lancaster Lincoln của Tập đoàn Trung Thủy trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ). Dự án có quy mô hơn 8.000 m² với 559 căn hộ từng phải tạm dừng trong thời gian dài do vướng thủ tục liên quan đến đất xen cài và quy hoạch hạ tầng giao thông. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, dự án đã đủ điều kiện tái khởi công, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường.

Bên cạnh hàng trăm dự án đã được TPHCM rà soát và từng bước xử lý khó khăn pháp lý, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn tiếp tục gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng với mong muốn sớm khơi thông thủ tục để dự án được triển khai trở lại.

Cụ thể, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) mới đây tiếp tục tổng hợp thêm khoảng 120 dự án thuộc khu vực tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và mô hình PPP cần được xem xét tháo gỡ.

Công ty TNHH MTV Lan Anh cho biết hiện một số dự án tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vẫn còn những vướng mắc liên quan quy hoạch sử dụng đất.

Đối với dự án Lan Anh 12, doanh nghiệp cho hay đã đề xuất phát triển nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại trên khu đất được xác định là đất thương mại - dịch vụ trong đồ án quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2023. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, quy hoạch chung do địa phương lập sau đó có sự điều chỉnh khác với định hướng ban đầu.

Doanh nghiệp kiến nghị UBND TPHCM xem xét rà soát, cập nhật quy hoạch để bảo đảm sự thống nhất với đồ án đã được phê duyệt trước đó, tạo điều kiện triển khai chương trình nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, văn phòng và các dịch vụ đi kèm theo kế hoạch đầu tư đã đăng ký.

Một trường hợp khác là dự án tại số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du (phường Sài Gòn) do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Theo doanh nghiệp, từ năm 2017 đến nay, dự án chưa thể triển khai do quá trình thanh tra, điều tra kéo dài. Đến năm 2022, UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, khiến dự án tiếp tục đình trệ.

Doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại các quyết định liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, đồng thời cho phép tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư để triển khai dự án theo quy định.

Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy cũng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét tháo gỡ khó khăn cho dự án khu dân cư tại xã Phước Kiển, Nhà Bè cũ (nay là xã Nhà Bè), tổng vốn đầu tư khoảng 1.882 tỉ đồng.

Theo doanh nghiệp, dự án đã hoàn thành khoảng 70% hạ tầng kỹ thuật, xây dựng 14 căn nhà và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số phân khu. Tuy nhiên, sau khi chủ tịch HĐQT qua đời vào năm 2017, doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính, phát sinh nợ thuế lớn và bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính.

Đại diện công ty đề xuất được tiếp tục triển khai phần nhà ở thấp tầng còn lại và hoàn thiện hạ tầng để tạo nguồn thu, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Trường hợp không được chấp thuận, doanh nghiệp cho biết sẽ thực hiện các biện pháp xử lý tài sản theo quy định pháp luật.

Dự án Léman Luxury tại số 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, do Công ty CP Đầu tư Phương Nam Land (thành viên CT Group) phát triển, cũng nằm trong danh sách kiến nghị.

Theo doanh nghiệp, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng người mua nhà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu do chưa hoàn tất việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung phát sinh từ các lần điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc.

Doanh nghiệp mong các cơ quan liên quan sớm hoàn tất việc xác định nghĩa vụ tài chính để người dân được cấp sổ hồng theo quy định.

Tại khu tái định cư Bình Khánh, còn được biết đến với tên thương mại Water Bay, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế Kỷ 21 (thành viên Novaland) cho biết dự án đã hoàn thành hạ tầng cơ bản nhưng nhiều hạng mục vẫn dang dở do các thủ tục pháp lý kéo dài.

Sau các kết luận thanh tra, một số quyết định về chủ trương đầu tư và giao đất đã bị thu hồi, đồng thời khu đất được giao cho cơ quan chức năng quản lý để nghiên cứu phương án đấu giá.

Doanh nghiệp kiến nghị TPHCM xem xét tổ chức đấu giá một số lô đất theo quy định, đồng thời đề xuất cơ chế để tiếp tục phát triển các khu đất đã đầu tư công trình, nhằm tránh lãng phí nguồn lực và sớm đưa quỹ đất vào khai thác hiệu quả.

Theo giới chuyên môn, việc tháo gỡ các dự án tồn đọng không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính mà còn góp phần khai thông nguồn cung bất động sản, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn tới.

Theo các chuyên gia, việc xử lý dứt điểm những dự án tồn đọng không chỉ mang ý nghĩa riêng đối với doanh nghiệp bất động sản mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, vật liệu, tài chính - ngân hàng và lao động.

Khi các dự án được khởi động trở lại, nguồn vốn đầu tư hàng trăm ngàn tỉ đồng sẽ được đưa vào lưu thông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách.

Trong bối cảnh TPHCM đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý, đẩy nhanh xử lý hồ sơ và tháo gỡ các điểm nghẽn còn tồn tại được xem là yếu tố then chốt để khơi thông nguồn lực phát triển và phục hồi niềm tin trên thị trường bất động sản.