Sáng 20-11, nước lũ lên rất nhanh ở tỉnh Khánh Hòa. Nhiều nơi bị cô lập do bị nước lũ chia cắt. Ở xã Diên Điền, tình trạng ngập lụt rất nặng nề. Còn tại phường Tây Nha Trang, người dân liên tục kêu cứu khi nước dâng nhanh từng phút.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn ngâm mình trong nước tại khu vực đường Lương Đình Của, phường Tây Nha Trang, để cứu hộ người dân.

Tình hình mưa, lũ diễn biến còn phức tạp nên một số trường học trên địa bàn trung tâm Nha Trang đã nhắn tin cho phụ huynh thông báo học sinh tiếp tục nghỉ học vào ngày mai (21-11).

Người dân ở các vùng ngập sâu của các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai... liên tục lên mạng xã hội cầu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ.

Trực tiếp chỉ đạo ứng cứu, đưa dân ra khỏi khu vực ngập lụt tại xã Suối Hiệp ngày 20-11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhấn mạnh thiên tai lần này đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm.

Tại xã Tây Khánh Vĩnh, hơn 1.000 người bị mắc kẹt trú tạm tại một nhà thờ nhưng thiếu lương thực. Nhiều hộ khác phải leo lên núi từ 19-11, hiện trong tình trạng đói rét, nhất là người già và trẻ em.

Tại thôn Thủy Tú, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhiều gia đình có người già và trẻ nhỏ ngồi trên mái nhà để chờ ứng cứu



Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trực tiếp chỉ đạo ứng cứu, đưa dân ra khỏi khu vực ngập lụt tại xã Suối Hiệp





Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu khẩn cấp đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Đoàn cứu trợ của Công an tỉnh Đắk Lắk từ phường Buôn Ma Thuột tất bật đưa hàng hóa lên xe, chuyển về các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk để cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ. 10 tấn hàng hóa cứu trợ gồm: mì gói, gạo, nước uống, xà phòng, kem đánh răng, bàn chải và thực phẩm dùng liền.

Nhóm tình nguyện viên Đội cứu nạn, cứu hộ Bình Thuận phối hợp lực lượng chức năng địa phương giải cứu người dân xã Xuân Hòa, Đắk Lắk



Nhóm tình nguyện viên Đội cứu nạn, cứu hộ Bình Thuận gồm 8 thành viên mang theo 2 mô tô nước và 1 xuồng máy đã có mặt tại khu vực ngập sâu ở tỉnh Phú Yên cũ. Các thành viên liên tục làm việc xuyên đêm, tiếp cận và đưa nhiều người bị kẹt trong dòng nước lũ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ca nô của nhóm tình nguyện viên cứu hộ người dân tại phường Quy Nhơn Đông





Công an tỉnh Khánh Hòa sơ tán người cao tuổi đến nơi an toàn

Sau đây là một số hình ảnh người dân vật lộn trong cơn lũ dữ:

Thủ tướng đã có công điện số 223 về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai

Người dân tập kết nhu yếu phẩm để hỗ trợ tại trụ sở Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Khánh Hoà

Người dân "xứ Nẫu" chuẩn bị lương thực để tiếp tế cho các hộ dân tại những vùng bị cô lập do mưa lũ

Ấm lòng nghĩa cử "lá lành đùm lá rách" của người dân trong mưa lũ























