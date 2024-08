Sáng 10-8, các golf thủ là doanh nhân, đối tác đã góp mặt tại Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024, sự kiện thể thao do Báo Người Lao Động tổ chức, phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại CP Nam Á và Trường Sơn Land.

Các golfer tại lễ khai mạc giải

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" là sự kiện do Báo Người Lao Động tổ chức lần đầu vào tháng 9-2023 với ý nghĩa tạo thêm sân chơi dành cho các golfer không chuyên tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước; đồng thời qua giải, khởi xướng hoạt động gây quỹ cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.

Với quy mô của một sự kiện thể thao chuyên nghiệp, giải đấu thu hút golf thủ từ các ngành nghề khác nhau, bao gồm doanh nhân, đại diện đơn vị đồng hành, đối tác và các vận động viên không chuyên. Các golfer tham gia tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp handicap 18 hố, chia làm 3 bảng khác nhau để chọn ra người chiến thắng toàn giải.

Ngoài hai giải thưởng Hole-in-One là hai xe hơi Subaru cùng bộ gậy Honma Beres 09 5 sao tổng trị giá khoảng 4,8 tỉ đồng, cơ cấu giải thưởng giá trị và đa dạng cho các giải chuyên môn, kỹ thuật gồm: Best Gross; Nhất, nhì, ba các bảng (A, B, C); Longest Drive cho nam, nữ; Nearest to the Pin; Nearest to the Line.

Giải thưởng hấp dân

Theo đúng tiêu chí của giải đấu, Ban Tổ chức đã tổ chức quyên góp, đấu giá tại gala trao giải, cộng thêm toàn bộ khoản thu tại giải – sau khi trừ chi phí tổ chức - được đóng góp vào 2 chương trình phục vụ cộng đồng xã hội mang ý nghĩa nhân văn và tính phụng sự, gồm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.

Các golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp handicap 18 hố.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho rằng Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024 là sân chơi ý nghĩa và hy vọng sẽ duy trì hằng năm. "Tôi vui vì được giao lưu, thi đấu với các đồng nghiệp, các golf thủ xuất sắc. Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho những đồng nghiệp mà còn thúc đẩy tinh thần rèn luyện thể thao cộng đồng. Bên cạnh đó, thông qua giải đấu, nhiều hoạt động quyên góp, hỗ trợ giúp đỡ trẻ em nghèo" - ông Dũng nói.

Nhiều golf thủ đã chia sẻ cảm nghĩ tích cực trong suốt quá trình tham gia giải đấu. Những giờ phút căng thẳng trên sân golf không chỉ là thử thách kỹ năng cá nhân mà còn là cơ hội để họ kết nối với nhau, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

Sự kiện đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ cộng đồng, với hy vọng sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng trong những năm tới. Giải Golf "Tôi Yêu Việt Nam" không chỉ dừng lại ở một cuộc thi thể thao mà đã trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết và tinh thần nhân ái. Ban Tổ chức mong muốn sự kiện sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng golfer mạnh mẽ và gắn kết, tạo ra những tác động tích cực đến xã hội.

Ban Tổ chức trao giải cho các golfer có thành tích tốt.

Từ giải đấu, nhiều hoạt động đã được khởi xướng để hỗ trợ các chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo". Bức tranh sơn dầu mang tên "Ngư dân chào cờ nơi điểm cực Nam của Tổ quốc - Đất Mũi Cà Mau" do họa sĩ Lê Sa Long vẽ được bán đấu giá tại Gala tổng kết Giải Golf "Tôi Yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024.

Với giá khởi điểm 80 triệu đồng được ban tổ chức đưa ra, golfer Nguyễn Tuấn Anh - đại diện cho công ty TNHH mang tên anh - đã đấu giá thành công khi trả 110 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đấu giá bức tranh sẽ được trao tặng cho chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.

Golfer Nguyễn Tuấn Anh đấu giá thành công khi trả 110 triệu đồng cho bức tranh sơn dầu "Ngư dân chào cờ nơi điểm cực Nam của Tổ quốc - Đất Mũi Cà Mau" do họa sĩ Lê Sa Long vẽ.

Ông Nguyễn Đức Quốc dù không đấu giá thành công song vẫn trao tặng 100 triệu đồng cho chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động. "Chương trình rất ý nghĩa và tôi vui, hạnh phúc khi được góp mặt vào hoạt động này của Báo Người Lao Động. Tuy đấu giá không thành công nhưng tôi cũng muốn đóng góp 100 triệu đồng vào quỹ học bổng do báo tổ chức" - ông Quốc chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Quốc trao tặng 100 triệu đồng cho chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.

Ngoài phần đấu giá tranh tại Gala tổng kết giải, Ban tổ chức còn quyên góp tại chỗ được thêm 14,5 triệu đồng. Tổng số tiền đóng góp vào chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động thu được từ giải đấu là 224,5 triệu đồng.