Hơn 10 giờ tranh tài liên tục, tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng cùng 8 xe máy điện VinFast dành cho 8 nhà vô địch đã tạo nên sức hút đặc biệt cho mùa giải thứ 3 của sân chơi này.

Diễn ra trong ngày 13-6, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 quy tụ 8 nội dung tranh tài, gồm các nội dung dành cho nhóm tuổi trên 45, từ 18 đến 44 tuổi và nhóm nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Dàn nghệ sĩ là các ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC tham gia tranh tài

Không khí thi đấu được duy trì sôi nổi từ sáng đến tối, tạo nên một ngày hội thể thao đúng nghĩa, nơi người chơi cống hiến hết mình còn khán giả được hòa vào bầu không khí lễ hội trên khán đài.

Đông đảo fan hâm mộ đến xem và cổ vũ thần tượng thi đấu

Diễn viên Thúy Ngân chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng bạn bè và fan hâm mộ

S.T Sơn Thạch trong vòng vây người hâm mộ

Các vận động viên đoạt giải trong bảng nghệ sĩ





Các trận đấu năm nay được đánh giá cao về chuyên môn, cân sức và giàu cảm xúc.

Việc Ban Tổ chức xây dựng tiêu chí chuyên môn dựa trên hệ số PVNA, với vận động viên nam tối đa 2.75 và vận động viên nữ tối đa 2.3, giúp giải đấu giữ được tính cạnh tranh và phù hợp với định hướng của một sân chơi phong trào tiệm cận chất lượng chuyên nghiệp.

Hình ảnh đẹp của các vận động viên đang thi đấu

Cùng với cơ cấu giải thưởng được nâng lên, mùa giải năm nay ghi nhận tinh thần thi đấu quyết tâm ở nhiều nội dung.

Trận chung kết đôi nữ trên 45 tuổi

Trận chung kết đôi nam trên 45

Trận chung kết đôi nữ từ 18-44 tuổi

Chung kết đôi nam từ 18-44 tuổi

Trận chung kết đôi nam nữ đầy kịch tính

Khép lại sau một ngày thi đấu, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 không chỉ tìm ra những nhà vô địch. Quan trọng hơn, giải đã cho thấy khả năng tổ chức một sân chơi phong trào có chất lượng chuyên môn, có sức hút truyền thông và có giá trị kết nối cộng đồng pickleball tại TP HCM và các địa phương lân cận.







