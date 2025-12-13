Sáng sớm 13-12, không khí tại cụm sân pickleball thuộc Cung Văn hóa Lao Động TPHCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành) đã vô cùng sôi nổi với Lễ khai mạc Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức là một sân chơi mới mẻ, năng động, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng yêu thể thao.

Giải đấu thu hút đông đảo VĐV ở nhiều lứa tuổi, cùng các nghệ sĩ, người nổi tiếng và giới yêu thể thao, hứa hẹn mang lại những trận tranh tài hấp dẫn, quyết liệt.

Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tham dự Lễ khai mạc

Các vận động viên trước giờ khai mạc

Không chỉ là một sự kiện thể thao thường niên, giải đấu lần này tiếp tục khẳng định tinh thần gắn kết cộng đồng và nhân văn sâu sắc.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" - phát biểu khai mạc

Ông Bùi Thanh Liêm – Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" - phát bóng khai mạc giải



VĐV Phạm Huy Đạt, thay mặt 172 VĐV tham dự giải, khẳng định sẽ thi đấu hết mình với tinh thần quyết tâm, "thắng không kiêu, bại không nản"; tuyệt đối tuân thủ quy định, điều lệ giải.

VĐV Phạm Huy Đạt

Lễ khai mạc diễn ra lúc 7 giờ 30, mở màn chuỗi trận đấu chính thức bắt đầu từ 8 giờ với 172 VĐV tranh tài ở 7 nội dung – từ đôi nam, đôi nữ đến các cặp đôi nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Giải đấu còn có sự hiện diện của 12 đôi VĐV là các tay vợt thuộc giới văn nghệ - giải trí, như: ca sĩ - diễn viên Minh Hằng, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, diễn viên Bá Cường, ca sĩ Tuimi, ca sĩ Tronie, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Akira Phan… Họ sẽ góp phần tạo nên sắc màu tươi trẻ cho giải đấu, tạo được sự thu hút, quan tâm của người hâm mộ thể thao và công chúng yêu thích pickleball.

Hình ảnh thi đấu các trận mở màn

Các đôi vợt sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại các bảng theo nội dung và lứa tuổi, chọn 2 đôi có thành tích tốt nhất mỗi bảng đi tiếp vào tứ kết hoặc vào thẳng bán kết. Từ đây, các đôi sẽ đấu chéo theo thể thức loại trực tiếp, đôi thắng sẽ lọt tiếp vào các trận đấu cuối cùng của mỗi nội dung.

Nhiều văn nghệ sĩ đã có mặt từ sớm để chuẩn bị tham gia tranh tài:

Diễn viên Trần Nghĩa

Diễn viên Lợi Trần