VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Hà Nội: Camera AI giám sát, người đi đường vẫn "hồn nhiên" vượt đèn đỏ, leo vỉa hè

Theo Đức Nguyễn/Báo Tiền Phong -

26/09/2025 17:09

Dù camera AI đã được triển khai để giám sát, xử lý vi phạm nhưng tại Hà Nội, không khó bắt gặp cảnh người dân vô tư vượt đèn đỏ, leo vỉa hè, đi ngược chiều...

Video liên quan

Camera AI có thể thay thế hoàn toàn CSGT?: Nhân rộng "mắt thần" AI

Camera AI có thể thay thế hoàn toàn CSGT?: Nhân rộng "mắt thần" AI

Bạn đọc 19/07/2025
Camera AI có thể thay thế hoàn toàn CSGT? (*): CSGT tuần tra trên môi trường điện tử

Camera AI có thể thay thế hoàn toàn CSGT? (*): CSGT tuần tra trên môi trường điện tử

Bạn đọc 18/07/2025
Chỉ nửa ngày thí điểm, camera AI phát hiện 1.452 xe vượt đèn đỏ trên một tuyến phố

Chỉ nửa ngày thí điểm, camera AI phát hiện 1.452 xe vượt đèn đỏ trên một tuyến phố

Xã hội 24/09/2025
Camera AI có thể thay thế hoàn toàn CSGT?

Camera AI có thể thay thế hoàn toàn CSGT?

Bạn đọc 17/07/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo