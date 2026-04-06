Một không gian thơm lừng cà phê và trà được mở ra giữa lòng thành phố, để công chúng có thể thưởng thức miễn phí nhiều loại cà phê, trà đặc sản, xem trình diễn pha chế, trải nghiệm trà đạo, giao lưu nghệ thuật và khám phá hàng loạt gian hàng đặc sắc.

Lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa - trải nghiệm mà còn là nhịp cầu kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý và người tiêu dùng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và vị thế quốc tế của cà phê - trà Việt.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - tham dự lễ khai mạc

Trong dòng người tham quan đông đảo, mỗi gian hàng như một câu chuyện riêng: từ những thương hiệu cà phê rang xay truyền thống đến các sản phẩm chế biến sâu, từ trà vùng cao đến trà hiện đại mang phong cách quốc tế.

Đông đảo người dân tham gia suốt 2 ngày diễn ra lễ hội

Người thưởng thức không chỉ uống cà phê, uống trà, mà còn cảm nhận được tinh thần sáng tạo, sự chỉn chu và niềm tự hào của những người làm nghề.

Lễ hội vì thế không đơn thuần là sự kiện quảng bá sản phẩm, mà trở thành không gian văn hóa, nơi cà phê và trà được nhìn nhận như một phần của đời sống tinh thần Việt Nam.

Ông Dương Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - 2026 - phát biểu khai mạc

Ông Tô Đình Mệnh, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Gigamall, phát biểu tại lễ khai mạc

Khai mạc Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - 2026

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội chính là chuỗi hội thảo và tọa đàm chuyên sâu, nơi các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý cùng ngồi lại để bàn về tương lai ngành cà phê - trà Việt.

Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy chế biến sâu để tăng giá trị cho cà phê Việt" đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng nhằm nâng cao chuỗi giá trị, giúp cà phê Việt không chỉ xuất khẩu nguyên liệu mà còn tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tại hội thảo này, Báo Người Lao Động đã chính thức ra mắt "Liên minh cà phê chế biến sâu Việt Nam".

Liên minh gồm có các thành viên: Báo Người Lao Động, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), TikTok tại Việt Nam, Công ty CP Sài Gòn An Thái, Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk (Simexco), Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn Cầu (Meet More).

Liên minh hướng đến kết nối nguồn lực về chính sách, tài chính, công nghệ và truyền thông; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn và thị trường; thúc đẩy chuyển đổi số; đồng thời nâng cao nhận diện thương hiệu cà phê Việt Nam.

Ra mắt Liên minh cà phê chế biến sâu Việt Nam

Việc ra mắt Liên minh cà phê chế biến sâu Việt Nam đánh dấu bước đi chiến lược trong việc kết nối nguồn lực về chính sách, công nghệ, tài chính và truyền thông, mở ra kỳ vọng xây dựng hệ sinh thái cà phê bền vững.

Xuyên suốt 2 ngày diễn ra lễ hội còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác như giao lưu, biểu diễn pha chế. Các chuyên gia về trà và cà phê đã giao lưu cùng khán giả để lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa của hai thức uống nổi tiếng của Việt Nam.

Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn và ThS Nguyễn Hiếu Tínđã có những chia sẻ giá trị về bản sắc và hướng phát triển bền vững cho trà Việt.

Chuyên gia cà phê Lê Trung Hưng, barista Thủy Trần và Thắng Rẩy Rừng cùng các nghệ sĩ: Thiên Minh (anh tài tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2024), nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca sĩ trẻ Mingji mang đến nhiều câu chuyện về hạt cà phê, đi từ nông trường đến vỉa hè, quán xá, đi cả vào lối sống và thi ca…

Các nghệ sĩ giao lưu với khán giả tại lễ hội

Các nghệ sĩ giao lưu với khán giả tại lễ hội

Chương trình Coffee talk "Đưa cà phê thành di sản văn hóa" có sự tham gia của 2 chuyên gia là Nhà báo Vũ Kim Hạnh (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao) và cô Julie Đặng (Founder Vietnam Barista School, Giảng viên chuyên nghiệp Hội Cà phê Đặc sản thế giới, đại diện ủy quyền của tổ chức World Latte Art Grading System tại Việt Nam).

Nhà báo Vũ Kim Hạnh và cô Julie Đặng giao lưu với sinh viên

Qua đó, các diễn giả đã khơi dậy câu chuyện lớn hơn để cà phê không chỉ là nông sản, mà còn là di sản văn hóa cần được kể lại bằng câu chuyện thương hiệu, bản sắc và giá trị truyền thống.

Các bạn sinh viên hào hứng tham gia đặt câu hỏi

Gala nghệ thuật "Âm nhạc và cà phê" quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi và ca sĩ trẻ, mang đến không gian nghệ thuật đầy rung động, nơi âm nhạc hòa quyện cùng hương cà phê và trà, tạo nên trải nghiệm tinh tế cho khán giả.

Khán giả thích thú với những tiết mục đặc sắc trong chương trình

Từ những tiết mục sôi động của các ca sĩ trẻ đến những màn trình diễn sâu lắng của nghệ sĩ gạo cội, sân khấu lễ hội trở thành nơi kết nối cảm xúc giữa nghệ thuật và đời sống.

Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM trao "Mai Vàng tri ân" cho NSND Phượng Loan (ảnh trái). Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao "Mai Vàng tri ân" cho nhạc sĩ Nguyễn Cường

Xuyên suốt hai ngày lễ hội, hàng loạt hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, đố vui trúng thưởng, ký họa, viết thư pháp, viết cảm nhận… đã mang đến không khí sôi động, gần gũi và đầy tính cộng đồng.

Du khách đến lễ hội không chỉ đến để tham quan, mà còn để cảm nhận, để lắng nghe câu chuyện của cà phê, của trà và của chính mình trong dòng chảy văn hóa Việt.





Song song với lễ hội, Báo Người Lao Động đã phát động Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026. Từ ngày 8-3 đến ngày 29-3-2026, Ban tổ chức đã nhận được gần 400 tác phẩm gửi về dự thi.

Các tác phẩm không chỉ đa dạng về hình thức mà còn phong phú về nội dung, thể hiện cảm tình sâu sắc dành cho hai loại thức uống gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ tổng kết Lễ hội "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 - 2026 được tổ chức tại TTTM Gigamall, Báo Người Lao Động tổ chức trao thưởng cho các tác giả đoạt giải của cuộc thi.

Các tác giả đoạt giải được vinh danh

Lễ hội Tôn vinh cà phê – trà Việt lần 4 - 2026 khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong từng cuộc trò chuyện, những giai điệu âm nhạc với hương trà và cà phê.

Nhà báo Lê Cao Cường - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - 2026 - phát biểu tổng kết lễ hội.

Từ không gian trải nghiệm đến các hội thảo chuyên sâu, từ câu chuyện di sản đến những hoạt động nghệ thuật giàu cảm xúc, Báo Người Lao Động đã thể hiện được uy tín của đơn vị báo chí, góp phần khẳng định vai trò của cà phê – trà Việt không chỉ trong kinh tế mà còn trong văn hóa và đời sống xã hội.

Kết thúc 2 ngày nhộn nhịp nhưng hành trình đưa 2 hương vị Việt: trà và cà phê chinh phục thế giới vẫn được tiếp tục lan tỏa, bền bỉ và mạnh mẽ.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn cho các đơn vị tham gia gian hàng tại Lễ hội

Lễ hội "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt" lần 4 - năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn