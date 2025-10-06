Hành trình về nguồn năm 2025 với chủ đề "Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác" tại Hà Nội – Tuyên Quang – Cao Bằng của đoàn đại biểu trí thức TP HCM đã khép lại từ ngày 27-9 nhưng những trải nghiệm và cảm xúc từ chuyến đi vẫn đọng lại sâu sắc trong lòng mỗi người.

Đây là chuyến về nguồn đầu tiên được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức; ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, làm trưởng đoàn.

Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại hội Đảng bộ TP HCM, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ trí thức thành phố. Tham gia hành trình có hơn 110 đại biểu đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; đội ngũ trí thức được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM tôn vinh có nhiều đóng góp trong hoạt động khoa học - công nghệ cũng như hoạt động của Liên hiệp hội; cùng đại diện trí thức trong các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và những công dân trẻ tiêu biểu.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Điểm dừng chân mở đầu của đoàn là tỉnh Cao Bằng – vùng địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, chiếc nôi cách mạng Việt Nam.

Tại xã Nguyễn Huệ và xã Hòa An, đoàn đã trao 100 phần quà trị giá 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình chính sách, đồng bào và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Những phần quà này là tấm lòng chung tay của các đại biểu, góp thêm ý nghĩa nhân văn cho hành trình, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cùng đoàn đại biểu trí thức TP trao tặng 50 phần quà trị giá 50 triệu đồng tại xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng

Người dân và các em nhỏ ở buổi nhận quà tại xã Nguyễn Huệ

Lãnh đạo địa phương bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của đoàn khi vượt đường xa, núi cao để đến tận nơi sẻ chia khó khăn.

Đoàn trao tặng 50 phần quà với trị giá 50 triệu đồng đến người dân xã Hòa An

Đoàn đại biểu trí thức TP HCM lưu giữ kỷ niệm cùng người dân xã Nguyễn Huệ và xã Hòa An

Tại xã Nguyễn Huệ và xã Hòa An, đoàn đã trao 100 phần quà trị giá 100 triệu đồng

Ông Hầu Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ, ông Luân Chiến Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa An, cho rằng sự quan tâm này không chỉ hỗ trợ kịp thời các gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để địa phương nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống nhân dân.

Người dân hai xã Nguyễn Huệ và Hòa An bày tỏ niềm vui, xúc động khi nhận được những phần quà ý nghĩa từ đoàn đại biểu. Anh Đàm Văn Huy (xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng) chia sẻ, món quà này sẽ giúp gia đình anh phần nào trang trải chi phí học tập cho con, đồng thời là nguồn động viên lớn để anh cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, trưởng đoàn

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Việt Long chia sẻ: “Qua hành trình về nguồn, đội ngũ trí thức TP HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cống hiến vì cộng đồng. Mỗi món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, tấm lòng nhân ái của trí thức thành phố mang tên Bác, góp phần sẻ chia, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.”

Trong thời gian ở Cao Bằng, đoàn đã tham quan thác Bản Giốc – ngọn thác cao 53 m, được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á; viếng chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc; khám phá động Ngườm Ngao với những khối thạch nhũ kỳ vĩ.

Xúc động chuyện kể về Bác Hồ

Đoàn cũng dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đây là nơi gắn liền với giai đoạn đầu Bác Hồ trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng (1941 - 1945) sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Sau lễ tưởng niệm, đoàn tham quan núi Các Mác, suối Lênin, hang Cốc Bó để tìm hiểu sâu hơn về quãng thời gian hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại Cao Bằng.

Đoàn đã đến tham quan các điểm thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

Tại hang Cốc Bó, các đại biểu được nghe kể về cuộc sống giản dị của Bác giữa núi rừng – từ chiếc giường ghép bằng ván gỗ, bàn làm việc đơn sơ, đến những ngày nắng nóng, mưa dột, nhưng Người vẫn miệt mài làm việc vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Nhiều đại biểu không giấu được xúc động trước những câu chuyện này.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

Đoàn ghé thăm nơi làm việc của Bác nằm trong hang Cốc Bó

Các đại biểu nghe về cuộc sống của Bác

Đoàn đã đến viếng mộ Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng.

Đoàn viếng mộ Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng

Tiếp đó, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ tại tỉnh Tuyên Quang.Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn Người

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tại đây, đoàn dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. Đây là công trình mang biểu tượng văn hóa, do Bộ Công an tặng tỉnh Tuyên Quang, vừa được khánh thành vào ngày 14-8-2025 nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Đoàn đại biểu cũng tới thăm lán Nà Nưa trong rừng Nà Nưa, xã Tân Trào, nơi Bác Hồ ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến 22-8-1945 để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Sau đó, đoàn tham quan cây đa Tân Trào, dâng hương tại đình Tân Trào.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do

Trong chặng dừng cuối, đoàn đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đón đoàn, Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - cho biết từ ngày mở cửa đến nay, Lăng đã đón gần 80 triệu lượt người vào viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tổ chức đón tiếp chu đáo người dân và bạn bè quốc tế đến viếng Bác.

Chứng kiến dòng người nối dài, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế, vào Lăng viếng Bác, càng cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm kính yêu, lòng biết ơn vô bờ của nhân dân và bạn bè năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tình cảm ấy cũng là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ nơi đây hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ thiêng liêng được giao.

"Hôm nay, đón Đoàn đại biểu trí thức TP HCM, chúng tôi rất vui mừng. Tôi đã nhắc nhở anh em phục vụ chu đáo để bày tỏ sự trân trọng" - Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu nhấn mạnh.

Đoàn đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều đại biểu xúc động khi được nhìn thấy hình ảnh, nghe giọng nói, theo dõi quá trình làm việc của Người. Sau đó, đoàn tiếp tục tham quan Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, nhà sàn và ao cá.

Ông Mã Xuân Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Đầu tư Bất động sản TP HCM (HOREC), chia sẻ đây là chuyến hành trình đặc biệt, trải nghiệm rất ý nghĩa đối với các đại biểu.

"Tại từng điểm đến, mọi người được nghe những câu chuyện lịch sử đầy cảm động, càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Điều đó thôi thúc chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước" - ông Mã Xuân Tuấn bày tỏ.