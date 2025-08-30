Hình ảnh ấn tượng trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9

Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ

