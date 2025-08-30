Hình ảnh ấn tượng trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9
Trước ngày tổng duyệt
diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, rất đông người dân đổ về Quảng trường Ba Đình trong tâm trạng vô cùng phấn khởi, háo hức. Đặc biệt, trong lễ diễu binh, diễu hành lần này, ban tổ chức sẽ dành một khu vực ưu tiên phía trước cho các cựu chiến binh và người cao tuổi
Các cựu chiến binh ngồi ở hàng ghế ưu tiên trên phố Hàng Cháo, xúc động chờ thời khắc tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Đầu giờ tối và nửa đêm về sáng, Hà Nội bất ngờ đón cơn mưa lớn, nhưng những hành động nhỏ bé, tận tâm của các tình nguyện viên và lực lượng làm nhiệm vụ đã khiến người dân chờ xem diểu binh, diểu hành cảm thấy ấm lòng
Khoảng 7 giờ, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình, mở màn buổi tổng duyệt
Tiếp đó là màn trình diễn đầy ấn tượng của các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, huấn luyện Yak-130 và L-39NG, máy bay tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2, đặc biệt là phần thả đạn nhiễu
Đi đầu là Quốc
huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ
Khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc với hình ảnh lá cờ tung bay là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng những âm thanh hùng tráng
Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam gây ấn tượng với trang phục, nhận được nhiều lời khen ngợi từ đông đảo người dân
Vẻ đẹp của những "bông hồng thép" trong các
Khối nữ chiến sĩ biệt động
Khối nữ Sĩ quan Quân y rạng rỡ trong quân phục mới hiện đại
Cảm xúc hân hoan của người dân hai bên đường Nguyễn Thái Học - Chu văn An khi
khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua
Buổi tổng duyệt cấp Nhà nước có sự tham gia của hơn 400 quân nhân Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Đi đầu là khối 120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc
Tiếp đó là khối quân đội Nga. Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân
Đoàn quân nhân Lào, Campuchia di chuyển trên đường Nguyễn Thái Học trong tiếng reo hò của người dân hai bên đường.
Những bước đi đúng, đều, đẹp, hùng dũng của
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm
Khối Nữ sĩ quan cảnh sát giao thông trong trang phục quen thuộc của lực lượng Cảnh sát giao thông
Khối xe tăng T-54B và T-55 là những "pháo đài thép", được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao
Đội hình pháo phản lực BM-21 đã được
nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật, đặc biệt là khả năng tự động tính toán và điều khiển bắn
Tổ hợp Phương tiện bay Không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu sản xuất, bao gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao và các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất, gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau
Từ Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành tỏa đi các hướng trong sự chào đón hân hoan của hàng vạn người dân trên khắp Hà Nội và gửi lời hẹn gặp lại trong ngày L ễ Quốc khánh 2-9
