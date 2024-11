Hình ảnh CSGT giúp dân ra khỏi khu vực ngập lịch sử ở TP Bạc Liêu

Liên tiếp 2 ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bị ngập nặng. Nước mưa không kịp thoát cộng với triều cường dâng cao làm cho nhiều tuyến đường ngập sâu. Các phương tiện và người dân phải di chuyển khó khăn trong biển nước.

Lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ người dân có xe bị chết máy

Tính đến 17 giờ ngày 3-11, tại một số tuyến đường ở TP Bạc Liêu như Trần Phú, Võ Thị Sáu, Hòa Bình nối dài, khu vực Quảng trường Hùng Vương… nước vẫn còn ngập sâu.

Tại khu vực giao lộ Trần Phú -23/8 đoạn qua phường 7, trong 2 ngày qua liên tục ngập sâu do nơi đây xe máy, ô tô… qua đây hầu hết bị chết máy.

Do nước ngập sâu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an TP Bạc Liêu đã huy động nhiều lực lượng điều tiết giao thông và giúp người dân có xe bị chết máy. Ngoài ra, người dân còn được một số thanh niên địa phương rất nhiệt tình ra hỗ trợ người dân có xe bị chết máy.

Trạm Khí tượng nông nghiệp Bạc Liêu ghi nhận tổng lượng mưa từ 7 giờ đến 16 giờ 40 ngày 2-11 là hơn 220 mm. Lượng mưa này vượt mốc lịch sử về lượng mưa/ngày lớn nhất được ghi nhận hơn 40 năm qua tại tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài lực lượng CSGT, nhiều thanh niên cũng xuống đường hỗ trợ người dân.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, ngày 3-11 xuất hiện mưa lớn có khả năng xảy ra ngập lụt ở những khu vực và các tuyến đường đô thị trũng thấp trên địa bàn TP Bạc Liêu.