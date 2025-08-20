Học sinh lớp 1 nô nức ngày tựu trường

Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (phường Phú Định, TP HCM) chuẩn bị rất chu đáo để đón học sinh lớp 1, để ngày đầu tiên đến trường của các em trở thành kỷ niệm đẹp.

Để học sinh không bị bỡ ngỡ, nhà trường đã tạo điều kiện cho phụ huynh được đưa con vào tận lớp cho đến khi ổn định xong lớp. Ngày đầu tới trường, các học sinh lớp 1 sẽ tham gia các hoạt động từ 7 giờ 30 tới 10 giờ.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (phường Phú Định, TP HCM), từ sáng sớm, các giáo viên đã có mặt chào đón các em học sinh lớp 1 và các phụ huynh

Để học sinh lớp 1 không bỡ ngỡ, nhà trường đã tạo điều kiện cho phụ huynh được đưa con vào tận lớp cho đến khi ổn định xong lớp.

Đưa con gái nhỏ đến trường, chị Phạm Thị Diễm Linh cho biết: “Cháu háo hức lắm, từ đêm qua đã nhắc đi nhắc lại chuyện mai đi học. Tối hôm trước, con tự chuẩn bị sẵn đồng phục, sáng nay thì dậy rất sớm vì nôn nóng đến trường.”

Cô Phùng Lê Diệu Hạnh, Hiệu trưởng Nguyễn Công Trứ (phường Phú Định, TP HCM) cho biết, năm học 2025 - 2026 trường có 361 học sinh lớp 1 với 7 lớp. Để chuẩn bị đón học sinh đến trường, trước đó, nhà trường đã tổng vệ sinh sạch sẽ. Học sinh sẽ tựu trường theo từng khối lớp, ứng với mốc thời gian khác nhau.

Sau phần lễ ở sân trường, các học sinh lớp 1 di chuyển về lớp, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em học sinh tham quan khu vực trong nhà trường, chia sẻ với các em về nội quy lớp học...

Bé Võ Hoàng Khả Hân, học sinh lớp 1/1, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ không giấu được sự háo hức khi bắt đầu hành trình mới với vai trò học sinh lớp 1

Tại lớp, các cô sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, sôi động để ngày đầu tiên đến trường của học sinh lớp 1 là ngày vui, với nhiều hứng thú và kỷ niệm đẹp.

Trong ngày đầu tiên tới trường, các học sinh lớp 1 sẽ tham gia các hoạt động từ 7 giờ 30 tới 10 giờ

Trong ngày đầu tiên đến trường hôm nay, nhiều em bịn rịn, quyến luyến cha mẹ.

Phụ huynh được cung cấp đầy đủ các thông tin về những hoạt động giáo dục của nhà trường và chương trình học tập của học sinh.