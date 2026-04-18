Hơn 1.300 người tham gia Ngày Người khuyết tật Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sáng 18-4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn,TP HCM) diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) với chủ đề "Bứt phá giới hạn - Vươn tới ước mơ - Tự tin tỏa sáng".

Văn nghệ chào mừng tạo không khí sôi nổi trước chương trình.

Chương trình do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng (Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ủy ban Paralympic Việt Nam), UBND TP HCM và Đại sứ quán Mỹ tổ chức, kết hợp nhiều hoạt động như trưng bày hình ảnh và phát động phong trào thể thao dành cho người khuyết tật.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo TP HCM và các bộ, ngành Trung ương.

Sự kiện thu hút hơn 500 vận động viên khuyết tật cùng gia đình và khoảng 800 học sinh, sinh viên tham gia.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế - cho rằng việc giảm số người khuyết tật cần được nhìn nhận là nhiệm vụ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, gắn với nhiều lĩnh vực từ chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, an toàn giao thông, an toàn lao động đến phòng chống bệnh tật, kiểm soát môi trường và an toàn thực phẩm.

"Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật chuyển từ y tế - chăm sóc sang tiếp cận xã hội - hòa nhập hướng đến việc loại bỏ định kiến, giảm bất bình đẳng, mở rộng cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mạnh mẽ để mọi trẻ khuyết tật đều được phát hiện sớm, được đến trường, học tập và hòa nhập", bà Hương nói.

Bà cũng nhấn mạnh thêm yêu cầu mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện sinh kế cho người khuyết tật, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, công trình công cộng theo hướng dễ tiếp cận. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hỗ trợ, tăng cường truyền thông nhằm giảm định kiến và ngăn chặn các hành vi bạo lực, phân biệt đối xử.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, việc chăm lo cho người khuyết tật từ lâu đã được thành phố xem là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và truyền thống nghĩa tình. Cách tiếp cận cũng đang dần chuyển từ hỗ trợ an sinh sang tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia sâu hơn vào đời sống xã hội, thông qua mở rộng cơ hội học tập, việc làm và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Một điểm đáng chú ý là sự phát triển của phong trào thể dục thể thao. Từ khoảng 490 người tham gia 10 môn vào năm 2012, đến nay đã có gần 4.000 người khuyết tật tập luyện thường xuyên ở 19 môn, góp phần cải thiện thể chất, tinh thần và khả năng hòa nhập.

"Thể thao không chỉ rèn luyện thân thể mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí, khát vọng sống và vượt lên nghịch cảnh. Mỗi vận động viên khuyết tật là một câu chuyện truyền cảm hứng. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của cá nhân, gia đình, đội tuyển mà còn là niềm tự hào của TPHCM và cả nước" - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam cũng gửi thông điệp khuyến khích người khuyết tật tích cực vận động, bắt đầu từ những hoạt động phù hợp với thể trạng.

"Thể thao không phân biệt hoàn cảnh. Thể thao mở ra cơ hội để mỗi người khuyết tật vượt qua giới hạn, khẳng định giá trị bản thân và sống một cuộc đời tích cực, tự tin hơn", ông Ái bày tỏ.

Tại chương trình, 65 suất quà đã được trao tặng cho trẻ em khuyết tật và các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, cùng với đó là phát động phong trào thể dục thể thao dành cho người khuyết tật.

Lực sĩ Lê Văn Công (đội tuyển quốc gia người khuyết tật Việt Nam) không giấu được những ký ức về quãng thời gian tập luyện đầy đau buốt, cùng những lúc từng hoài nghi chính mình.

Anh xúc động chia sẻ: "Khoảnh khắc chúng ta quyết định đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, chính là lúc chúng ta đã bứt phá giới hạn của bản thân và chiến thắng chính mình. Khuyết tật có thể làm hạn chế một phần cơ thể, nhưng không bao giờ có thể giam cầm được tâm hồn và khát khao chinh phục của chúng ta. Hãy tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình".

Nhiều người khuyết tật tham dự bày tỏ sự xúc động, đồng thời kỳ vọng các chính sách hỗ trợ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng thiết thực hơn, giúp họ thuận lợi hơn trong học tập, việc làm và hòa nhập xã hội.

Chị Đặng Thục Yến (39 tuổi, phường Bình Thới) lần đầu tham gia ngày hội, xúc động chia sẻ: "Việc tiếp cận của người khuyết tật hiện nay đã có nhiều cải thiện, từ phương tiện hỗ trợ, đi lại đến hạ tầng công cộng. Nhà nước cũng có chính sách trợ cấp và bảo trợ xã hội nhằm giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống".

Đặc biệt, sau phần lễ, lãnh đạo các bộ, ngành cùng hàng nghìn người tham dự đã cùng nhau tham gia hoạt động đi bộ quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo nên không khí sôi nổi, gắn kết và tràn đầy năng lượng tích cực, lan tỏa tinh thần sẻ chia, hòa nhập và khát vọng vươn lên trong cộng đồng người khuyết tật.



