Những ngày đầu Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi trò chuyện với Vloger Đinh Võ Nam Hiếu (SN 1995, quê Chợ Lách, Bến Tre cũ) về con đường đến với công việc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

- Đinh Võ Nam Hiếu: Đúng là cơ duyên và tất cả mọi thứ trên đời đều không do mình quyết định. Trong gia đình, anh trai Đinh Võ Hoài Phương (Youtuber Khoai Lang Thang) là người truyền cảm hứng và ảnh hưởng sâu sắc đến con đường học tập và phát triển nghề nghiệp của Hiếu rất nhiều. Ngay cả ngành học thú y cũng có sự tham vấn từ anh Hai. Mẹ với anh Hai gợi ý Hiếu nộp hồ sơ đại học cho đủ nguyện vọng, sau đó Hiếu đậu Đại học Cần Thơ và theo học thú y.

Khoảng năm thứ hai đại học, Hiếu dành dụm tiền mua được một chiếc máy ảnh, bắt đầu vừa học vừa đi làm thêm. Trong thời gian học, nhất là những tháng hè, Hiếu thử làm nhiều mảng khác nhau như chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm ở trang trại nhỏ, bệnh xá thú y ở xã, rồi cả những trang trại lớn có hàng chục ngàn con gà, hàng chục ngàn con heo.

Thời gian mới ra trường, Hiếu có đi làm một số nơi. Giai đoạn đó Hiếu làm khá nhiều việc, cứ vừa làm vừa tìm cơ hội, hỏi han, trải nghiệm để học hỏi thêm. Sau khi ra trường Hiếu có làm việc ở trang trại trong vòng 6 tháng và dần nhận ra công việc này không phù hợp với mình. Trong khi đó Hiếu rất thích chụp hình, xem đó như một đam mê, lại có thể kiếm được thu nhập từ nhiếp ảnh nên dần dần chuyển hẳn sang làm lĩnh vực này.

Sau đó anh Khoai Lang Thang cùng mấy anh chị trong nhóm rủ Hiếu đi theo các chuyến đi để hỗ trợ quay chụp. Chuyến đầu tiên là đi Thái Lan. Lúc đó Hiếu cũng chưa nghĩ sẽ dấn thân vào còn đường sáng tạo nội dung gì cả.

Thường Tết đến xuân về thì anh Khoai Lang Thang sẽ về nhà và trong dịp Tết 2023 Hiếu có ngồi lại nhờ anh Khoai tư vấn con đường sắp tới có thể làm sáng tạo nội dung hay không? Lúc này anh Khoai đã phân tích và ủng hộ Hiếu bước vào con đường này.

Hiếu thử làm một clip ngắn vui vui khoảng 30 đến 60 giây và đăng đúng dịp giao thừa. Không ngờ được nhiều người đón nhận, tương tác rất tốt, hầu như không có phản hồi tiêu cực. Những ngày Tết sau đó, lượng xem tăng dần, vượt xa những bài đăng hình trước đây.

Sau dịp Tết đó, Hiếu tiếp tục thử nghiệm nhiều nội dung hơn. Ban đầu Hiếu làm các sản phẩm về cắm trại. Đây là một chủ đề khá ít người làm. Khi làm nội dung này, Hiếu cố gắng duy trì đều đặn khoảng 3 đến 4 năm và cũng đạt được mức tương tác ổn định. Từ đầu năm 2024, Hiếu bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung của riêng mình.

Trong quá trình làm riêng, Hiếu đăng nhiều nội dung về ẩm thực và du lịch. Từ giữa năm 2024 đến nay, việc sản xuất nội dung có cả thuận lợi lẫn trăn trở. Thuận lợi thì như đã chia sẻ, còn trăn trở chủ yếu đến từ những yếu tố mình không kiểm soát được như thời tiết mưa gió, không thể quay nội dung theo đúng kế hoạch. Nhưng sau những điều bất như ý xảy ra thì Hiếu thấy cũng là một điều thú vị, mình có thể xoay chuyển tình huống khi nó xảy ra những điều mình không mong muốn.

Đó là chọn chủ đề để theo đuổi lâu dài. Ban đầu Hiếu tập trung vào cắm trại, nhưng sau một thời gian nhận ra nội dung dễ lặp lại và khán giả cũng có thể nhàm chán nên Hiếu quyết định chuyển hướng sang một thế giới rộng lớn hơn du lịch và trải nghiệm, trong đó cắm trại vẫn là một phần của hành trình khám phá.

Thực tế, lượng khán giả quan tâm đến du lịch và ẩm thực đông hơn. Bản thân Hiếu cũng yêu thích du lịch từ lâu nên việc chuyển hướng chỉ là thay đổi cách thể hiện, chứ không phải thay đổi sở thích.

Một số khán giả nhận xét Hiếu làm có nét giống anh Khoai Lang Thang. Nhưng Hiếu nghĩ sự khác biệt nằm ở góc nhìn, trải nghiệm và cách mình kể câu chuyện. Có thể giọng nói hơi giống nên dễ bị so sánh nhưng mỗi người vẫn có phong cách riêng.

Về lâu dài, Hiếu chưa dám nói là hoàn toàn hài lòng nhưng bằng lòng với sự nỗ lực của mình. Thời gian tới, Hiếu sẽ tiếp tục phát triển nội dung theo hướng sâu sắc hơn, tìm thêm những trải nghiệm mới để tạo đột phá.

Có vài năm Hiếu đã ấp ủ kế hoạch đi nước ngoài nhưng vì công việc bận rộn nên chưa thực hiện được. Đầu năm sau, Hiếu dự định thực hiện một chuyến tự lái xe từ Việt Nam qua Lào rồi sang Thái Lan. Hiếu muốn kể lại những câu chuyện đời thường, tinh tế, thay vì làm du lịch theo kiểu khuôn mẫu.

Chuyến đi này dự kiến bằng ô tô. Lộ trình dự kiến là Campuchia – Lào – Thái. Hiếu đặc biệt thích Lào, nhất là cung đường Luang Prabang – Vang Vieng với phong cảnh rất đẹp. Ở đó có dòng sông xanh trong, có thể nằm phao trôi giữa thiên nhiên yên bình. Hiếu yêu những cảnh làng quê và cánh đồng hơn là những nơi đông đúc.

Trong quá trình quay ở nhiều nơi đôi khi bị hạn chế ghi hình tại một số địa điểm nhưng đa phần mọi người đều thân thiện. Những trải nghiệm đó giúp Hiếu trưởng thành hơn và hiểu cách ứng xử trong nhiều môi trường khác nhau.

Đó là một lần va chạm xe nhớ đời ở Đảo Bali (Indonesia). Thực tế hôm đó cũng xảy ra một vụ va quẹt nhỏ nên chỉ bị ngã, không ai bị thương nặng. Do cảnh sát ở xa và người dân xung quanh đã giải tán, hai bên tự thỏa thuận rồi rời đi.

Dù không thiệt hại lớn, nhưng từ đó Hiếu cẩn thận hơn khi đi lại ở nước ngoài. Qua chuyến đi đó, thấy người dân địa phương rất thân thiện và cởi mở. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình bản thân. Những trải nghiệm ấy giúp Hiếu đi đâu cũng cẩn trọng hơn, nhưng vẫn giữ cái nhìn tích cực về con người.

Hiện nay Hiếu không ở hẳn TPHCM mà thường xuyên về quê để gần mẹ hơn. Trước kia vài tháng mới về một lần, giờ khoảng 10–15 ngày lại về, thời gian ở lại cũng lâu hơn. Mỗi vlog "trình làng" thì mẹ là người xem và góp ý cho em đầu tiên, mẹ rất vui khi thấy các con ngày càng trưởng thành trong cuộc sống và công việc.

Hiếu cùng anh trai Khoai Lang Thang và mẹ

Thời gian tới, Hiếu vẫn tiếp tục phát triển nội dung du lịch theo hướng trải nghiệm thực tế, khám phá những vùng đất mới và kể lại câu chuyện đời sống một cách gần gũi hơn. Hiếu tin rằng góc nhìn tích cực sẽ tạo ra nội dung tích cực và thu hút khán giả bằng sự chân thành. Mục tiêu của Hiếu không phải nổi tiếng nhanh mà là làm những điều có ý nghĩa để vài năm sau nhìn lại vẫn cảm thấy tự hào. Sau này, nếu có cơ hội hợp tác với báo chí hoặc truyền hình để thực hiện những nội dung có giá trị cho xã hội, em rất sẵn sàng.