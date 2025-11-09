Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2005 do Báo Người Lao Động tổ chức, từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 9-11, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Sự kiện nhằm tăng cường mối liên kết bền vững giữa nhà trường - doanh nghiệp - người lao động, tạo cầu nối hiệu quả giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và năng lực cạnh tranh của trí thức, người lao động trên thị trường.

Xuyên suốt ngày hội, hơn 50 gian hàng của doanh nghiệp sẽ cung ứng khoảng 15.000 cơ hội việc làm, dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt người lao động đến tham gia và kết nối trực tiếp cùng nhà tuyển dụng.

Các thương hiệu tuyển dụng lớn, uy tín xuất hiện tại Job Link 2025 có thể kể đến là Ngân hàng UOB Việt Nam, HDBank, Vietbank, FE Credit, Tập đoàn Masan, Nestlé Việt Nam, AP Saigon Petro, Pharmacity, Công ty CP Xe khách Phương Trang, Good Day Hospitality (McDonald's), V.Food, Bcons, Sài Gòn Thiên Vương, Saigon Intergco, Gain Lucky (VN), Esuhai Group, Mebi Farm, BossVN, cùng nhiều đơn vị giáo dục - đào tạo uy tín như Trường CĐ Lý Tự Trọng, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐH Mở TP HCM, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, Viện Đào tạo Quốc tế IBS (ĐH Kinh tế TP HCM), Trường Trung cấp Việt Giao, Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, Trường Trung cấp Khôi Việt, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng...

Với hàng chục ngàn vị trí việc làm, từ thực tập sinh đến nhân viên chính thức, mức lương từ 7 - 25 triệu đồng/tháng, Job Link 2025 được ví như một "siêu chợ việc làm" nhưng tổ chức theo phong cách hiện đại - cởi mở - tương tác.

Từ sáng sớm, không khí chương trình đã rất sôi nổi. Đông đảo học sinh, sinh viên và người lao động có mặt tại chương trình.

Các đại biểu tham quan gian hàng

Đúng 7 giờ 30 phút, chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" – Job Link 2025, nơi gặp gỡ, giao lưu và mở ra những cơ hội nghề nghiệp tiềm năng giữa người lao động và doanh nghiệp, chính thức bắt đầu.

Nhà báo, TS Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động tặng hoa tri ân cho đại diện các đơn vị tham gia gian hàng

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc, Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, chia sẻ:

Không chỉ là ngày hội tuyển dụng, Job Link 2025 còn là diễn đàn mở kết nối tri thức - kỹ năng - cơ hội nghề nghiệp.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình mở màn bằng Diễn đàn "Nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới" tại Phòng Hội thảo lầu 1, với sự tham dự của 50 diễn giả, nhà quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động.

Nhiều ý kiến được nêu ra trong Diễn đàn "Nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới"

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Người Lao Động phối hợp với nền tảng Việc Làm Tốt tổ chức talkshow "Ngành F&B khát nhân lực - Vì sao lao động trẻ quay lưng?", với sự tham gia của đại diện DN, chuyên gia nhân sự và các bạn trẻ đang làm trong lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực.

Các chuyên gia giải đáp thắc mắc trong Talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng"

Các bạn trẻ còn có cơ hội tham gia chương trình "Giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật" với các luật sư tên tuổi tại TP HCM cùng nhiều hoạt động khác.