Lễ bế mạc chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng – Job Link 2025" diễn ra vào chiều 9-11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, khép lại một ngày hoạt động sôi nổi và mở ra một tương lai mới.

Lần đầu tiên Báo Người Lao Động tổ chức chương trình kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng, sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, người lao động và sinh viên TP HCM .

Sự kiện thu hút hơn 50 doanh nghiệp và đơn vị đào tạo, mang đến hơn 15.000 cơ hội việc làm thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ, thương mại, công nghệ, tài chính – ngân hàng, logistics, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chuyển đổi số, giao thông vận tải và thực phẩm.

Không khí tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM sáng 9-11 hết sức sôi nổi, nơi người lao động mang theo khát vọng, còn doanh nghiệp tìm thấy nhân sự phù hợp.

Nhiều doanh nghiệp nhận định đây là "cơ hội vàng" để tiếp cận trực tiếp ứng viên chất lượng, trong khi người trẻ được phỏng vấn, tư vấn và trải nghiệm tuyển dụng thực tế ngay tại chỗ.

Tham gia trải nghiệm tại gian hàng

Từ cơ hội việc làm, câu chuyện nghề đến mạng lưới kết nối DN - trường học, Job Link 2025 đã phác họa bức tranh sinh động của thị trường lao động Việt Nam thời kỳ mới: năng động, đa dạng và mở cửa cho mọi đối tượng.

Job Link 2025 không chỉ là sự kiện tuyển dụng, mà còn là điểm khởi đầu cho những hành trình nghề nghiệp mới, giúp người lao động Việt Nam khẳng định năng lực, nâng cao kỹ năng và hướng tới cơ hội phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, chương trình còn tổ chức các chuyên đề giá trị thực tiễn, như diễn đàn "Nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh mới"; tọa đàm ngành F&B; cùng các hoạt động tư vấn pháp luật, giao lưu nghề nghiệp, hướng dẫn viết CV...

Hàng ngàn ứng viên đã có cơ hội đối thoại trực tiếp với nhà tuyển dụng, được tư vấn kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và tham gia các hoạt động tương tác bổ ích.

Tổng Biên tập Tô Đình Tuân phát biểu tại diễn đàn “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh mới”

Hơn 50 diễn giả - gồm các lãnh đạo trung ương, địa phương, nhà quản lý, chuyên gia, DN và đại diện NLĐ - đã cùng thảo luận, chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, kết nối hiệu quả giữa nhà trường và DN

Talkshow "Đào tạo - Đào tạo nghề gắn với tuyển dụng"

Tiktoker "Chú Khôi Nhân Sự" gây sốt livestream Job Link 2025

Tọa đàm về lao động ngành F&B

Các bạn trẻ có cơ hội tham gia chương trình "Giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật" với các luật sư tên tuổi tại TP HCM

Nhiều thắc mắc về chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế... được đặt ra tại các hoạt động

Với chủ đề "Kết nối sự nghiệp – Kiến tạo tương lai", Job Link 2025 khẳng định vai trò là cầu nối thiết thực giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa đào tạo – sản xuất – xã hội.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn và cúp kỷ niệm cho các đơn vị tham gia chương trình

Job Link 2025 không chỉ là sự kiện kết nối, mà còn là nơi khơi dậy tinh thần chủ động nghề nghiệp của giới trẻ để mỗi cuộc gặp, mỗi câu hỏi, mỗi nụ cười – đều là cơ hội để tạo ra bước ngoặt cuộc đời, tiến đến một sự nghiệp bền vững.