image

Khai thác sức mạnh truyền thống và lịch sử để bứt phá công nghiệp văn hóa Việt Nam

Mỹ Uyên – Thanh Long – Quốc Thắng – Quỳnh Trâm -

Báo Người Lao Động tổ chức tọa đàm Công nghiệp văn hóa lần 4 với chủ đề “Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển"

Thêm những hiến kế, đề xuất tâm huyết cho phát triển công nghiệp văn hóa

Thêm những hiến kế, đề xuất tâm huyết cho phát triển công nghiệp văn hóa

Video 05/12/2024
Giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030

Giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030

Video 23/05/2024

VIDEO: Hành trình 10 năm để học trò "chạm" vào trang sách

Giáo dục 19/11/2025

Báo Người Lao Động vinh danh tác phẩm xuất sắc trong hai cuộc thi viết

Video 17/11/2025
