Khánh thành tuyến “Đường cờ Tổ quốc” dài 12km ở Vĩnh Long

Ngày 19-8, Báo Người Lao Động phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn Thanh niên xã Nhơn Phú tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" dài 12km, đi qua 10 ấp của xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện Báo Người Lao Động (thứ 3 từ phải sang) trao bảng tượng trưng 400 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Nhựt Phương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Phú – cho biết xã Nhơn Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (cũ) là Mỹ An, Mỹ Phước và Nhơn Phú.

Được sự hỗ trợ 400 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động, xã Nhơn Phú đã khẩn thương xây dựng tuyến "Đường cờ Tổ quốc" nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của tuyến "Đường cờ Tổ quốc" đỏ thắm vừa được xây dựng trên tuyến đường nông thôn đầy hoa của xã, bà Nguyễn Huỳnh Thu - Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú – cho biết đây là công trình góp phần khơi dậy lòng yêu nước của các thế hệ, đồng thời đem lại vẻ đẹp mỹ quan và khích lệ tinh thần đoàn kết trong nhân dân, tạo không khí phấn khởi, đầm ấm và gắn kết cộng đồng.

Tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 12km, đi qua địa bàn 10 ấp của xã Nhơn Phú

"Địa phương rất phấn khởi và tri ân sự hỗ trợ từ Báo Người Lao Động. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ xã và các ấp cùng người nhân địa phương duy trì, phát huy tuyến đường này để làm một điểm nổi bậc của địa phương trong thời gian tới" – Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú khẳng định.