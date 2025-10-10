VIDEO
Khoe đám cưới sang chảnh lên mạng, trộm “thả tim” xong... ôm luôn 1,4 tỉ tiền mừng!

Thanh Long -

(NLĐO) - Đăng video đám cưới xa hoa lên mạng, nào ngờ thu hút không chỉ dân mạng mà cả… kẻ trộm. Hắn dò tọa độ rồi cuỗm gọn 380.000 tệ tiền mừng.

