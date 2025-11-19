Sáng 19 tháng 11, Báo Người Lao Động tổ chức tọa đàm lần thứ 4 với chủ đề "Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam".

Đây là dịp để các nhà làm văn hóa - nghệ thuật, quản lý và doanh nghiệp cùng nhìn lại thực tế, chia sẻ kinh nghiệm và kiến tạo những giải pháp chiến lược nhằm đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững.

Tọa đàm thu hút nhiều bạn trẻ tham dự

Tham dự tọa đàm có các đại biểu: Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Báo chí, Xuất bản - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, ông Lê Nguyên Hiều, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP HCM, PGS - TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM.

Các khách mời là chuyên gia, nhà sản xuất, đạo diễn, nghệ sĩ gồm: Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim "Mưa đỏ", diễn viên Steven Nguyễn - vai Quang, phim "Mưa đỏ", diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - vai Cường, phim "Mưa đỏ", diễn viên Đình Khang - vai Tú, phim "Mưa đỏ", nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch Mai Thế Hiệp, nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Nội dung CGV Việt Nam, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, producer âm nhạc Khánh K-ICM, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, producer Hòa Prox…

Các đại biểu cùng tham gia tọa đàm nhận hoa

Các nhà tài trợ nhận hoa và thư cảm ơn

Tọa đàm lần 4 trải qua hai phiên thảo luận với chủ đề: "Hiệu quả từ những chương trình nghệ thuật, sản phẩm giải trí gần đây gắn với các yếu tố và giá trị lịch sử, truyền thống", "Chia sẻ kinh nghiệm, bài học và giải pháp".

Một số ý kiến trong tọa đàm:

Các đại biểu khách mời đóng góp ý kiến cho tọa đàm

Các bạn trẻ hào hứng đặt câu hỏi cho khách mời

Sau gần 3 giờ tọa đàm với 20 ý kiến phát biểu, Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhận định Việt Nam đang ở điểm rơi thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa.





Với điều kiện tốt nhất, điểm rơi như hiện nay, không lý do gì công nghiệp văn hóa không phát triển.

Ê-kíp phim "Mưa đỏ" chụp ảnh giao lưu tại chương trình

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu khách mời



